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Иран объявил об открытии виртуального посольства Палестины - РИА Новости, 13.05.2024
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16:10 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/iran-1945635754.html
Иран объявил об открытии виртуального посольства Палестины
Иран объявил об открытии виртуального посольства Палестины - РИА Новости, 13.05.2024
Иран объявил об открытии виртуального посольства Палестины
Виртуальное посольство Палестины в Тегеране создали в системе иранского министерства иностранных дел в порядке эксперимента, заявил в ходе еженедельной... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:10
2024-05-13T16:10
в мире
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ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Виртуальное посольство Палестины в Тегеране создали в системе иранского министерства иностранных дел в порядке эксперимента, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани агентству IRNA. &quot;В целях реализации утвержденного парламентом закона об (открытии - ред.) виртуального посольства Палестины, дипломатический аппарат осуществил (ряд мер - ред.) в юридической, консульской и административной сферах. Также было получено консультативное заключение о посольстве Палестины в Тегеране... у групп (палестинского - ред.) сопротивления. Это виртуальное посольство было создано в системе Министерства иностранных дел на экспериментальном уровне, чтобы мы могли лучше и больше изучить связанные с ним технические проблемы и другие аспекты&quot;, - приводит слова Канаани.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240513/gaza-1945545570.html
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в мире, палестина, израиль, тегеран (город), хамас, оон
В мире, Палестина, Израиль, Тегеран (город), ХАМАС, ООН
Иран объявил об открытии виртуального посольства Палестины

МИД Ирана объявил об открытии виртуального посольства Палестины в Тегеране

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Виртуальное посольство Палестины в Тегеране создали в системе иранского министерства иностранных дел в порядке эксперимента, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани агентству IRNA.
«

"В целях реализации утвержденного парламентом закона об (открытии - ред.) виртуального посольства Палестины, дипломатический аппарат осуществил (ряд мер - ред.) в юридической, консульской и административной сферах. Также было получено консультативное заключение о посольстве Палестины в Тегеране... у групп (палестинского - ред.) сопротивления. Это виртуальное посольство было создано в системе Министерства иностранных дел на экспериментальном уровне, чтобы мы могли лучше и больше изучить связанные с ним технические проблемы и другие аспекты", - приводит слова Канаани.

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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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