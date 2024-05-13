https://ria.ru/20240513/iran-1945635754.html

Иран объявил об открытии виртуального посольства Палестины

Иран объявил об открытии виртуального посольства Палестины - РИА Новости, 13.05.2024

Иран объявил об открытии виртуального посольства Палестины

Виртуальное посольство Палестины в Тегеране создали в системе иранского министерства иностранных дел в порядке эксперимента, заявил в ходе еженедельной... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:10

2024-05-13T16:10

2024-05-13T16:10

в мире

палестина

израиль

тегеран (город)

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780050488_0:196:2946:1853_1920x0_80_0_0_6b32d9565dd9c1cc6e8967397d60a441.jpg

ТЕГЕРАН, 13 мая - РИА Новости. Виртуальное посольство Палестины в Тегеране создали в системе иранского министерства иностранных дел в порядке эксперимента, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канаани агентству IRNA. "В целях реализации утвержденного парламентом закона об (открытии - ред.) виртуального посольства Палестины, дипломатический аппарат осуществил (ряд мер - ред.) в юридической, консульской и административной сферах. Также было получено консультативное заключение о посольстве Палестины в Тегеране... у групп (палестинского - ред.) сопротивления. Это виртуальное посольство было создано в системе Министерства иностранных дел на экспериментальном уровне, чтобы мы могли лучше и больше изучить связанные с ним технические проблемы и другие аспекты", - приводит слова Канаани.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240513/gaza-1945545570.html

https://ria.ru/20240511/gaza-1945236304.html

палестина

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль, тегеран (город), хамас, оон