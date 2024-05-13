https://ria.ru/20240513/interesy-1945748832.html

ЦБ выявил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO

ЦБ выявил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO - РИА Новости, 14.05.2024

ЦБ выявил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO

Банк России в ходе надзорных мероприятий обнаружил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO, об этом говорится в письме регулятора, опубликованном... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-13T23:52

2024-05-13T23:52

2024-05-14T00:53

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Банк России в ходе надзорных мероприятий обнаружил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO, об этом говорится в письме регулятора, опубликованном Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР).Как выяснил ЦБ, в электронной базе учета содержится неполная информация о конфликтах интересов в работе брокеров, включая конфликты при их участии в IPO.В частности, не все брокеры, у кого есть договора с эмитентом по привлечению инвесторов, указывают как конфликт интересов одновременное оказание услуг как эмитенту, так и инвесторам и не делают ничего для того, чтобы исправить ситуацию. В одном из случаев, как говорится в письме, брокер не разрешил клиентам самостоятельно выставить цену участия в IPO, вместо этого выставив ее по верхней границе ценового диапазона.Сообщил Банк России и о ситуации, когда брокер в ходе IPO одновременно оказывал услуги по андеррайтингу, а клиентам — услуги по брокерскому обслуживанию.

https://ria.ru/20240502/vstrecha-1943402208.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)