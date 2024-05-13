https://ria.ru/20240513/inoagenty-1945497426.html

Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах

Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2024

Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах

Юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах, заявила оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:12

2024-05-13T08:12

2024-05-13T08:19

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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах, заявила оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе."Заседание комитета началось в 9.00 (08.00 мск) и завершилось ровно через две минуты. Нам, оппозиционерам, ограничили вход. Юридический комитет (грузинского парламента - ред.) подписал документ за две минуты", - заявила Херхеулидзе на брифинге.Данный законопроект вызвал протесты в грузинском обществе, в Тбилиси они проходят ежедневно. Накануне вечером демонстранты собрались и провели ночь на проспекте Руставели, чтобы с неодобрением встретить депутатов, прибывших в понедельник утром на заседание юридического комитета парламента. Спецназ сумел оттеснить протестующих и дал возможность парламентариям войти в здание законодательного органа.

https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

грузия, в мире