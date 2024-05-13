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Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах
Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах - РИА Новости, 13.05.2024
Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах
Юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах, заявила оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:12
2024-05-13T08:12
2024-05-13T08:19
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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах, заявила оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе."Заседание комитета началось в 9.00 (08.00 мск) и завершилось ровно через две минуты. Нам, оппозиционерам, ограничили вход. Юридический комитет (грузинского парламента - ред.) подписал документ за две минуты", - заявила Херхеулидзе на брифинге.Данный законопроект вызвал протесты в грузинском обществе, в Тбилиси они проходят ежедневно. Накануне вечером демонстранты собрались и провели ночь на проспекте Руставели, чтобы с неодобрением встретить депутатов, прибывших в понедельник утром на заседание юридического комитета парламента. Спецназ сумел оттеснить протестующих и дал возможность парламентариям войти в здание законодательного органа.
https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, в мире
Комитет парламента Грузии в третьем чтении принял проект об иноагентах
Юридический комитет парламента Грузии в III чтении принял проект об иноагентах
ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Юридический комитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах, заявила оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе.
"Заседание комитета началось в 9.00 (08.00 мск) и завершилось ровно через две минуты. Нам, оппозиционерам, ограничили вход. Юридический комитет (грузинского парламента - ред.) подписал документ за две минуты", - заявила Херхеулидзе на брифинге.
Данный законопроект вызвал протесты в грузинском обществе, в Тбилиси
они проходят ежедневно. Накануне вечером демонстранты собрались и провели ночь на проспекте Руставели, чтобы с неодобрением встретить депутатов, прибывших в понедельник утром на заседание юридического комитета парламента. Спецназ сумел оттеснить протестующих и дал возможность парламентариям войти в здание законодательного органа.