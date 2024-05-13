https://ria.ru/20240513/importozameschenie-1937565836.html

Импортозамещение в деле: как создают зарядные станции для электротранспорта

Импортозамещение в деле: как создают зарядные станции для электротранспорта - РИА Новости, 13.05.2024

Импортозамещение в деле: как создают зарядные станции для электротранспорта

Как "вырастить" высокотехнологичный импортозамещающий бизнес? О своем опыте создания производства зарядных станций для электротранспорта и о том, как... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:38

2024-05-13T12:38

2024-05-13T12:38

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Как "вырастить" высокотехнологичный импортозамещающий бизнес? О своем опыте создания производства зарядных станций для электротранспорта и о том, как государство может помочь малому и среднему бизнесу, в интервью РИА Новости рассказал основатель и генеральный директор компании Engy Олег Синюхин.– Олег Сергеевич, как все начиналось?– По образованию я экономист-математик. Закончил МИФИ. Второе образование получал уже в МИРБИСе, по стратегическому менеджменту.Началось все с того, что я работал в компании, которая занималась металлообработкой. И как раз тогда начали внедрять платежные терминалы. Мы сотнями производили корпуса для этих аппаратов. Ну, и, собственно, не надо было быть гением, чтобы догадаться, что этот рынок будет расти. И я в какой-то момент ушел в свободное плавание, создал юридическое лицо и начал с нуля. Это был 2008 год. В то время, кроме меня, в компании работали всего три человека.– Есть ли какой-то секрет успешной команды?– Наша команда формировалась годами. Был большой отсев – кто-то подходил под нашу систему координат, кто-то нет. Сейчас, в основном, работают люди, которых драйверит сама идея и их причастность к созданию технологий нашего с Вами будущего. Таких людей, на самом деле, очень мало.– Насколько верным был ваш расчет?– Рынок платежных терминалов несколько лет активно рос. Но это были первые шаги. Однажды нам поставили нестандартную задачу - помочь с созданием "электронной приемной президента РФ" для оптимизации и цифровизации работы с обращениями граждан в администрации президента. Мы должны были сделать терминал, который позволял бы написать обращение в электронном виде, либо отсканировать ранее подготовленное обращение, либо создать голосовое сообщение, либо напрямую пообщаться в режиме онлайн с представителем ведомства. Мы и эту задачу успешно решили. В результате несколько сотен таких автоматизированных устройств были установлены во всех субъектах РФ.Следующим этапом развития компании стала разработка первого российского автоматизированного пункта выдачи заказов (постамата). Процесс проектирования и разработки опытного образца, включая дальнейшую подготовку к серийному производству, занял у нас около 9-10 месяцев. Тогда в 2013 году на этом рынке появился первый и единственный оператор, обладающий сетью постаматов. Соответственно, производили мы постаматы только для этой компании. Ну, а как развился рынок постаматов в стране и до каких размеров вырос сегодня, вы знаете. Каждый крупный маркетплейс в России в итоге построил свою сеть постаматов.– Какие уроки вы извлекли из этих историй успеха?– Мы осознали для себя, что хотим делать нестандартные решения. Потому что, когда ты делаешь что-то новое, по крайней мере, на первом этапе у тебя отсутствует конкуренция. Во-вторых, ты успеваешь занять нишу на рынке, а конкуренты тебя догоняют.– А как вы пришли к разработке зарядных станций для электромобилей?– В 2022 году мы встали перед выбором: в какое направление инвестировать, какой продукт будет востребован рынком. И вот на стратегической сессии мы пришли к тому, что зарядные станции станут новым трендом на следующие десять лет в РФ. И мы не ошиблись. Летом 2022 года стартанули с разработкой первой "быстрой" зарядной станции мощностью 150 киловатт, работающей на постоянном токе. Уже потом подключились к производству "медленных" зарядных станций, работающих на переменном токе. Это станции, которые уместно размещать в частных домовладениях и на парковках жилых домов, торговых центров и гостиниц.– Сколько месяцев понадобилось, чтобы вывести новый продукт на рынок?– Пятнадцать месяцев. Была плотная работа по созданию продукта: написание программного обеспечения, проектирование самих станций, проведение испытаний, исправления в работе контроллеров, релизы новых версий прошивок контроллеров, исправление, доработка и выпуск новых версий программного обеспечения, и так по кругу несколько раз... Это достаточно трудозатратный, сложный и нервный процесс. Самое сложное в новом продукте – не придумать его и не разработать, а сделать его надежным и стабильно работающим. А для этого требуется огромное количество экспериментов и тестов. А как тестировать зарядные станции? Это сейчас мы понимаем, как сделать эмулятор электромобиля и работаем в этом направлении, а год назад нам пришлось начинать с экспериментов на "живых" автомобилях. Сначала у нас было 30% успешных запусков, потом 50%, потом 70%… Достигнув 80% мы стали делать свои зарядные станции публичными (это показатель не хуже большинства производителей на рынке). Публичность позволила нам сильно расширить охват по электромобилям и сейчас мы преодолели планку в 90% успешных сессий, чем могут похвастаться далеко не все российские производители зарядных станций.Особое внимание мы уделили вопросам безопасности. Например, силами наших инженеров было разработано с нуля устройство "реле контроля изоляции", своего рода аналог устройства защитного отключения для цепей постоянного тока. Оно осуществляет мониторинг сопротивления изоляции силового кабеля, используемого для зарядки электромобиля, и отключает напряжение в случае обнаружения утечек тока еще до того, как они станут опасными для человека.– Насколько сложной конструкцией обладают ваши зарядные станции?– Быстрая зарядная станция – это сложное высоковольтное устройство (напряжение внутри до 1000 вольт), требующее техприсоединения большой мощности с оформлением и согласованием соответствующего проекта. По международным стандартам и ГОСТам в его состав обязательно входит множество различных защитных устройств, обеспечивающих безопасность.Внутри быстрой зарядной станции находятся вводная силовая группа и защитные устройства, преобразователи тока, блок коммутации, отдельный контроллер для каждого коннектора, измерительные устройства, реле контроля изоляции, устройства защиты от импульсных перенапряжений.Кроме того, внутри "быстрой" станции обязательно есть блок медленной зарядки. Обязательна система климат-контроля. Не обойтись без управляющего блока – компьютера, модема, сенсорного экрана.– Догадываюсь, что и бумаги вам заворачивали…– Конечно! Были и выездные проверки. Приезжали эксперты, оценивали продукт, степень его готовности, саму компанию. Существует обязательное требование, чтобы программное обеспечение находилось в реестре Минцифры (в реестре отечественного ПО). А это отдельный процесс… Потому что мы должны сначала разработать "компьютерную начинку", а потом, по всем правилам, подать в реестр отечественного ПО, получить либо положительное, либо другое заключение и пойти на второй круг, на доработку. То есть, колоссальный объем работы был проделан.При проведении проверок Минпромторг пристально проверяет, что у компании имеется не просто производство, а что оно - серийное и способно выпускать большие объемы заявляемой продукции. А чтобы отладить хотя бы в первом приближении серийное производство (конструкторскую и технологическую документацию, методики тестирования) нужно выпустить несколько сотен устройств. Значит нужно или вложить немалые средства в такое производство (комплектующие, зарплаты, опытно-конструктивные работы, хранение готовой продукции, в конце концов). Вот и получается, что небольшой российский производитель с честным российским изделием упирается в этот входной барьер (а он далеко не единственный) и останавливается. Но мы не остановились…. Ведь дорогу осилит идущий. В итоге шесть моделей быстрых зарядных станций прошли аккредитацию на соответствие постановлению правительства РФ №719 и были внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции .– Возникало ли искушение бросить все?– У меня золотое правило: главное - не бросать. Тогда можно добежать. Результат – это сумма попыток.– Каковы мощности производства? Где оно располагается и что производит?– Основное производство находится в городе Ковров. Это два цеха по металлообработке общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Оснащены они современными ЧПУ-станками. Там же есть отдельный сборочный цех, где мы собираем достаточно (с нашей точки зрения) простые изделия – такие, как кассы самообслуживания и постаматы.Более сложные изделия, роботизированные решения для банкинга или зарядные станции мы собираем в Москве, где у нас работает сборочный цех – 1,5 тысячи квадратных метров. RND-центр ведет разработки в нашем офисе на Нахимовском проспекте. Все, что относится к проектированию, конструкторской деятельности и разработке программного обеспечения, к разработкам и испытаниям контроллеров, одноплатных компьютеров и прочих электронных девайсов осуществляется непосредственно здесь.Кроме того, у нас есть девять сервис-центров в городах-миллионниках. Там мы храним комплектующие. Это помогает в случае поломки оборудования максимально быстро производить ремонт. Важно не только продать продукцию, но и обеспечить ее отказоустойчивость. Сервисные инженеры обслуживают более 13 тысяч различных устройств самообслуживания в 84 субъектах РФ.– Какие меры поддержки оказывает государство? И какими они должны быть в идеале?– Сейчас государство старается найти язык общения с бизнесом. Это не всегда получается, не всегда государство слышит бизнес. Особенно малый и средний. Мы сейчас относимся к среднему. Но положительная динамика видна. Из рабочих механизмов, которые подходят непосредственно нашей организации, есть две формы – гранты и субсидии. Хотелось бы, конечно, чтобы возможности использования этих механизмов были упрощены, потому что сейчас они достаточно забюрократизированы.Теперь о производстве. Если мы добиваемся технологического суверенитета, то производителю должно всячески помогать государство. Малый и средний бизнес, собственно, не всегда "жирует" и не всегда может выдержать то налоговое бремя, которое несет уже состоявшийся бизнес. Правильно было бы для производственников сделать ряд налоговых льгот.У нас в периметре есть компания, которая занимается программным обеспечением и находится в реестре ИТ-компаний Минцифры. И у нее есть значительные налоговые послабления по зарплатным налогам. Идея заключается в следующем: если компания может подтвердить, что она является производственной компанией, обладает парком станков и прочего производственного оборудования, а также действительно собственными силами выпускает продукцию, создает рабочие места и платит налоги, имеет смысл отнести такую компанию к определенному реестру производственных компаний и ровно по такому же принципу, как с ИТ-компаниями, сделать для нее налоговые послабления.– Что вы посоветуете тем, кто только вступает в бизнес?– Есть такая мудрая поговорка: "Осторожно! Твоя мечта может осуществиться!" В первую очередь, нужно отдавать себе отчет в том, что не каждому под силу открыть свое дело просто потому, что играет роль некий набор факторов, черт характера человека. И дабы не обжечься, не оказаться на полпути у разбитого корыта, нужно в первую очередь у самого себя спросить: "А готов ли я на протяжении многих лет развивать, создавать и вести свой бизнес?" Это основной вопрос, на который надо ответить. Потому что, если есть твердое желание, и оно подкреплено амбициями, горящими глазами, наличием интеллекта, то все остальное обязательно будет. И неважно, чем заниматься: производством, ИТ-сферой, сервисом, услугами. Каждый должен быть на своем месте.

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https://radiosputnik.ru/20240227/zapravki-1929751213.html

https://ria.ru/20240329/spros-1936730245.html

https://ria.ru/20240123/zaryadka-1922846086.html

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Алёна Пава

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