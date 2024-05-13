https://ria.ru/20240513/ii-1945545725.html

США и Китай обсудят риски развития ИИ

США и Китай обсудят риски развития ИИ - РИА Новости, 13.05.2024

США и Китай обсудят риски развития ИИ

Представители США и Китая встретятся в Женеве 14 мая, чтобы обсудить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:33

2024-05-13T12:33

2024-05-13T12:33

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Представители США и Китая встретятся в Женеве 14 мая, чтобы обсудить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, сообщили в Белом доме. "Представители США и Китая встретятся в Женеве 14 мая для переговоров о рисках, связанных с развитием ИИ", - заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. По его словам, от переговоров не ждут конкретных решений, они направлены на поддержание открытыми каналов связи.

https://ria.ru/20231030/ssha-1906127953.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, женева (город)