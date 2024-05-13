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США и Китай обсудят риски развития ИИ - РИА Новости, 13.05.2024
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12:33 13.05.2024
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США и Китай обсудят риски развития ИИ
США и Китай обсудят риски развития ИИ - РИА Новости, 13.05.2024
США и Китай обсудят риски развития ИИ
Представители США и Китая встретятся в Женеве 14 мая, чтобы обсудить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:33
2024-05-13T12:33
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Представители США и Китая встретятся в Женеве 14 мая, чтобы обсудить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, сообщили в Белом доме. "Представители США и Китая встретятся в Женеве 14 мая для переговоров о рисках, связанных с развитием ИИ", - заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. По его словам, от переговоров не ждут конкретных решений, они направлены на поддержание открытыми каналов связи.
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в мире, сша, китай, женева (город)
В мире, США, Китай, Женева (город)
США и Китай обсудят риски развития ИИ

Белый дом: США и Китай 14 мая обсудят риски, связанные с развитием ИИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Представители США и Китая встретятся в Женеве 14 мая, чтобы обсудить риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, сообщили в Белом доме.
"Представители США и Китая встретятся в Женеве 14 мая для переговоров о рисках, связанных с развитием ИИ", - заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
По его словам, от переговоров не ждут конкретных решений, они направлены на поддержание открытыми каналов связи.
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Указ Байдена обязал разработчиков ИИ делиться с властями США информацией
30 октября 2023, 12:14
 
В миреСШАКитайЖенева (город)
 
 
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