https://ria.ru/20240513/gunko-1945491364.html

Канада отказала России в правовой помощи по делу Гунько, сообщил Краснов

Канада отказала России в правовой помощи по делу Гунько, сообщил Краснов - РИА Новости, 13.05.2024

Канада отказала России в правовой помощи по делу Гунько, сообщил Краснов

Канада не только отказалась выдать России нациста Ярослава Гунько, обвиняемого в геноциде, но и не желает оказывать РФ правовую помощь по этому уголовному делу, РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T06:07

2024-05-13T06:07

2024-05-13T06:07

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Канада не только отказалась выдать России нациста Ярослава Гунько, обвиняемого в геноциде, но и не желает оказывать РФ правовую помощь по этому уголовному делу, сообщил РИА Новости генпрокурор РФ Игорь Краснов. "История с Гунько началась не в прошлом году. Еще в 2019 году в рамках следствия по делу о реабилитации нацизма в минюст Канады был направлен запрос о правовой помощи с целью его допроса в качестве свидетеля. Ответ на этот запрос так и не получен. А в 2023 году Генпрокуратурой России в минюст Канады был направлен ещё один запрос о правовой помощи, но уже в отношении Гунько по уголовному делу о геноциде. В нём содержалось ходатайство о предъявлении Гунько обвинения и его допросе в указанном статусе", - сказал Краснов в интервью РИА Новости. По его словам, компетентные органы Канады, согласно их ответу, не могут оказать правовую помощь, поскольку "запрос не соответствует требованиям Договора между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенного в 1997 году". Канадская сторона утверждает, что якобы "не представлены достаточные сведения, обосновывающие характер необходимой информации". "И тут нам есть что возразить, причём на основе норм права. В соответствии со статьёй 3 данного договора, основанием для отказа в предоставлении правовой помощи является возможность нанесения ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным государственным интересам запрашиваемой стороны в результате его исполнения. А какой ущерб Канаде может нанести привлечение к уголовной ответственности обвиняемого в геноциде, совершенном в 1944 году? Никакого", - добавил Краснов. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября 2023 года призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Премьер Канады Джастин Трюдо 27 сентября принёс извинения в связи со случившимся. В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240214/gunko-1927210238.html

https://ria.ru/20240213/kanada-1927137479.html

https://ria.ru/20240214/vydacha-1927213789.html

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в мире, канада, россия, игорь краснов, джастин трюдо, владимир зеленский