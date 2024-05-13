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Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько - РИА Новости, 13.05.2024
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05:18 13.05.2024 (обновлено: 08:53 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/gunko-1945489194.html
Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько
Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько - РИА Новости, 13.05.2024
Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько
Отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) является обелением преступлений нацистов на... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:18
2024-05-13T08:53
в мире
канада
россия
игорь краснов
джастин трюдо
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) является обелением преступлений нацистов на государственном уровне, заявил РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.&quot;При неоспоримой принадлежности Ярослава Гунько к признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организации – дивизии СС &quot;Галичина&quot; – отказ канадских властей является грубейшим нарушением незыблемого принципа неотвратимости наказания за международные преступления: военные преступления, преступления против мира и человечества, получившего свое развитие и закрепление в Уставе и Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге&quot;, — указал он.Краснов напомнил, что еще 5 декабря 2023 года Генпрокуратура России направила в канадский минюст запрос о выдаче Гунько, которому предъявлено обвинение по статье о геноциде. Ему инкриминируется убийство в феврале 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР не менее 500 мирных граждан, в том числе евреев и поляков. Власти Канады, как отметил генпрокурор, обосновали отказ выдать Гунько тем, что между Москвой и Оттавой отсутствует договор об экстрадиции.Канадский минюст, добавил генпрокурор, также утверждает, что в российском запросе отсутствуют прямые доказательства предполагаемых преступлений Гунько."А это абсолютно не соответствует действительности. В представленных канадской стороне процессуальных документах, оформленных нами надлежащим образом, содержатся исчерпывающие сведения о непосредственном участии обвиняемого в совершении геноцида", — подчеркнул Краснов.Отказ в выдаче Гунько генпрокурор назвал безосновательным с правовой точки зрения и циничным и аморальным с точки зрения общечеловеческих ценностей.&quot;Мало того, что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне&quot;, — констатировал Краснов.В канадский парламент 22 сентября в честь приезда президента Украины пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.В феврале Канада отвергла запрос России на экстрадицию украинского пособника нацистов.
https://ria.ru/20240322/vezd-1935024131.html
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в мире, канада, россия, игорь краснов, джастин трюдо, владимир зеленский
В мире, Канада, Россия, Игорь Краснов, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский
Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько

Генпрокурор Краснов: отказ Канады выдать Гунько обеляет преступления нацистов

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) является обелением преступлений нацистов на государственном уровне, заявил РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.
«

"При неоспоримой принадлежности Ярослава Гунько к признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организации – дивизии СС "Галичина" – отказ канадских властей является грубейшим нарушением незыблемого принципа неотвратимости наказания за международные преступления: военные преступления, преступления против мира и человечества, получившего свое развитие и закрепление в Уставе и Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге", — указал он.

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Краснов напомнил, что еще 5 декабря 2023 года Генпрокуратура России направила в канадский минюст запрос о выдаче Гунько, которому предъявлено обвинение по статье о геноциде. Ему инкриминируется убийство в феврале 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР не менее 500 мирных граждан, в том числе евреев и поляков.
Власти Канады, как отметил генпрокурор, обосновали отказ выдать Гунько тем, что между Москвой и Оттавой отсутствует договор об экстрадиции.
Канадский минюст, добавил генпрокурор, также утверждает, что в российском запросе отсутствуют прямые доказательства предполагаемых преступлений Гунько.
"А это абсолютно не соответствует действительности. В представленных канадской стороне процессуальных документах, оформленных нами надлежащим образом, содержатся исчерпывающие сведения о непосредственном участии обвиняемого в совершении геноцида", — подчеркнул Краснов.
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Отказ в выдаче Гунько генпрокурор назвал безосновательным с правовой точки зрения и циничным и аморальным с точки зрения общечеловеческих ценностей.
«

"Мало того, что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне", — констатировал Краснов.

В канадский парламент 22 сентября в честь приезда президента Украины пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Премьер Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
В феврале Канада отвергла запрос России на экстрадицию украинского пособника нацистов.
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