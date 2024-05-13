https://ria.ru/20240513/gunko-1945489194.html

Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько

Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько - РИА Новости, 13.05.2024

Краснов обвинил Канаду в обелении нацистов из-за отказа выдать Гунько

Отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) является обелением преступлений нацистов на... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T05:18

2024-05-13T05:18

2024-05-13T08:53

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) является обелением преступлений нацистов на государственном уровне, заявил РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов."При неоспоримой принадлежности Ярослава Гунько к признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организации – дивизии СС "Галичина" – отказ канадских властей является грубейшим нарушением незыблемого принципа неотвратимости наказания за международные преступления: военные преступления, преступления против мира и человечества, получившего свое развитие и закрепление в Уставе и Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге", — указал он.Краснов напомнил, что еще 5 декабря 2023 года Генпрокуратура России направила в канадский минюст запрос о выдаче Гунько, которому предъявлено обвинение по статье о геноциде. Ему инкриминируется убийство в феврале 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР не менее 500 мирных граждан, в том числе евреев и поляков. Власти Канады, как отметил генпрокурор, обосновали отказ выдать Гунько тем, что между Москвой и Оттавой отсутствует договор об экстрадиции.Канадский минюст, добавил генпрокурор, также утверждает, что в российском запросе отсутствуют прямые доказательства предполагаемых преступлений Гунько."А это абсолютно не соответствует действительности. В представленных канадской стороне процессуальных документах, оформленных нами надлежащим образом, содержатся исчерпывающие сведения о непосредственном участии обвиняемого в совершении геноцида", — подчеркнул Краснов.Отказ в выдаче Гунько генпрокурор назвал безосновательным с правовой точки зрения и циничным и аморальным с точки зрения общечеловеческих ценностей."Мало того, что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне", — констатировал Краснов.В канадский парламент 22 сентября в честь приезда президента Украины пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.В феврале Канада отвергла запрос России на экстрадицию украинского пособника нацистов.

https://ria.ru/20240322/vezd-1935024131.html

https://ria.ru/20240215/oon-1927464542.html

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в мире, канада, россия, игорь краснов, джастин трюдо, владимир зеленский