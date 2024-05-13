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Сочинские казаки отвезли в зону СВО обмундирование, продукты и медикаменты - РИА Новости, 13.05.2024
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15:13 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/gumpomosch-1945611308.html
Сочинские казаки отвезли в зону СВО обмундирование, продукты и медикаменты
Сочинские казаки отвезли в зону СВО обмундирование, продукты и медикаменты - РИА Новости, 13.05.2024
Сочинские казаки отвезли в зону СВО обмундирование, продукты и медикаменты
Обмундирование, технические средства, маскировочные сети, медикаменты и продукты отвезли сочинские казаки в зону специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:13
2024-05-13T15:13
надежные люди
сочи
луганская народная республика
донецкая народная республика
сергий радонежский
кубанское казачье войско
сво
гуманитарная помощь
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СОЧИ, 13 мая – РИА Новости. Обмундирование, технические средства, маскировочные сети, медикаменты и продукты отвезли сочинские казаки в зону специальной военной операции, сообщили в представительстве Кубанского казачьего войска. Поясняется, что груз бойцам отряда БАРС-21 доставляли братья Иван и Дмитрий Назаренко. "Продукты, воду, обмундирование, маскировочные сети, технические средства, медикаменты — все это доставили в зону спецоперации хостинские казаки… От сочинских храмов святителя Иоанна Златоуста и преподобного Сергия Радонежского казаки передали участникам СВО пасхальные наборы. От учащихся казачьих классов вручили подарки на День Победы", - говорится в Telegram-канале Кубанского казачьего войска. Отмечается, что хостинские казаки регулярно ездят на фронт сами или передают гуманитарную помощь. "Сейчас важно быть крепким тылом для наших бойцов, отважно сражающихся за Родину", - сказано в сообщении регионального казачьего войска. Гуманитарную помощь из Сочи отправляют не только казаки, но и представители различных фондов курорта. Так, по словам председателя фонда "Своих не бросаем" Дмитрия Воробьева, в зону СВО регулярно отвозят продукты питания, необходимые бытовые предметы, медикаменты. "Каждую неделю по одной-две фуры у нас уходит на Луганскую Народную Республику или в Донецкую Народную Республику. Отправляем туда постельное белье, медикаменты, предметы реабилитации, инвалидные коляски, продукты питания, ткани для пошива разных вещей, маскировочные сети", - рассказал Воробьев, отметив, что нередко фонду оказывают помощь пенсионеры.
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сочи
луганская народная республика
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сочи, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергий радонежский, кубанское казачье войско, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Сочи, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Сергий Радонежский, Кубанское казачье войско, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Сочинские казаки отвезли в зону СВО обмундирование, продукты и медикаменты

© Фото : Кубанское казачье войскоСочинские казаки отвезли в зону СВО гуманитарную помощь
Сочинские казаки отвезли в зону СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Кубанское казачье войско
Сочинские казаки отвезли в зону СВО гуманитарную помощь
Читать ria.ru в
СОЧИ, 13 мая – РИА Новости. Обмундирование, технические средства, маскировочные сети, медикаменты и продукты отвезли сочинские казаки в зону специальной военной операции, сообщили в представительстве Кубанского казачьего войска.
Поясняется, что груз бойцам отряда БАРС-21 доставляли братья Иван и Дмитрий Назаренко.
© Фото : Кубанское казачье войскоСочинские казаки отвезли в зону СВО гуманитарную помощь
Сочинские казаки отвезли в зону СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Кубанское казачье войско
Сочинские казаки отвезли в зону СВО гуманитарную помощь
"Продукты, воду, обмундирование, маскировочные сети, технические средства, медикаменты — все это доставили в зону спецоперации хостинские казаки… От сочинских храмов святителя Иоанна Златоуста и преподобного Сергия Радонежского казаки передали участникам СВО пасхальные наборы. От учащихся казачьих классов вручили подарки на День Победы", - говорится в Telegram-канале Кубанского казачьего войска.
Отмечается, что хостинские казаки регулярно ездят на фронт сами или передают гуманитарную помощь. "Сейчас важно быть крепким тылом для наших бойцов, отважно сражающихся за Родину", - сказано в сообщении регионального казачьего войска.
Гуманитарную помощь из Сочи отправляют не только казаки, но и представители различных фондов курорта. Так, по словам председателя фонда "Своих не бросаем" Дмитрия Воробьева, в зону СВО регулярно отвозят продукты питания, необходимые бытовые предметы, медикаменты. "Каждую неделю по одной-две фуры у нас уходит на Луганскую Народную Республику или в Донецкую Народную Республику. Отправляем туда постельное белье, медикаменты, предметы реабилитации, инвалидные коляски, продукты питания, ткани для пошива разных вещей, маскировочные сети", - рассказал Воробьев, отметив, что нередко фонду оказывают помощь пенсионеры.
Автомобиль с гуманитарной помощью в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Тысячу куличей, автомобиль и детские письма отправят в зону СВО из Сочи
2 мая, 15:06
 
Надежные людиСочиЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергий РадонежскийКубанское казачье войскоСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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