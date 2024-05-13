https://ria.ru/20240513/gumpomosch-1945611308.html

Сочинские казаки отвезли в зону СВО обмундирование, продукты и медикаменты

Сочинские казаки отвезли в зону СВО обмундирование, продукты и медикаменты - РИА Новости, 13.05.2024

Сочинские казаки отвезли в зону СВО обмундирование, продукты и медикаменты

Обмундирование, технические средства, маскировочные сети, медикаменты и продукты отвезли сочинские казаки в зону специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:13

2024-05-13T15:13

2024-05-13T15:13

надежные люди

сочи

луганская народная республика

донецкая народная республика

сергий радонежский

кубанское казачье войско

сво

гуманитарная помощь

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СОЧИ, 13 мая – РИА Новости. Обмундирование, технические средства, маскировочные сети, медикаменты и продукты отвезли сочинские казаки в зону специальной военной операции, сообщили в представительстве Кубанского казачьего войска. Поясняется, что груз бойцам отряда БАРС-21 доставляли братья Иван и Дмитрий Назаренко. "Продукты, воду, обмундирование, маскировочные сети, технические средства, медикаменты — все это доставили в зону спецоперации хостинские казаки… От сочинских храмов святителя Иоанна Златоуста и преподобного Сергия Радонежского казаки передали участникам СВО пасхальные наборы. От учащихся казачьих классов вручили подарки на День Победы", - говорится в Telegram-канале Кубанского казачьего войска. Отмечается, что хостинские казаки регулярно ездят на фронт сами или передают гуманитарную помощь. "Сейчас важно быть крепким тылом для наших бойцов, отважно сражающихся за Родину", - сказано в сообщении регионального казачьего войска. Гуманитарную помощь из Сочи отправляют не только казаки, но и представители различных фондов курорта. Так, по словам председателя фонда "Своих не бросаем" Дмитрия Воробьева, в зону СВО регулярно отвозят продукты питания, необходимые бытовые предметы, медикаменты. "Каждую неделю по одной-две фуры у нас уходит на Луганскую Народную Республику или в Донецкую Народную Республику. Отправляем туда постельное белье, медикаменты, предметы реабилитации, инвалидные коляски, продукты питания, ткани для пошива разных вещей, маскировочные сети", - рассказал Воробьев, отметив, что нередко фонду оказывают помощь пенсионеры.

https://ria.ru/20240502/otpravka-1943492376.html

сочи

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сочи, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергий радонежский, кубанское казачье войско, сво, гуманитарная помощь, благотворительность