Сочинские казаки отвезли в зону СВО обмундирование, продукты и медикаменты
© Фото : Кубанское казачье войскоСочинские казаки отвезли в зону СВО гуманитарную помощь
© Фото : Кубанское казачье войско
Сочинские казаки отвезли в зону СВО гуманитарную помощь
СОЧИ, 13 мая – РИА Новости. Обмундирование, технические средства, маскировочные сети, медикаменты и продукты отвезли сочинские казаки в зону специальной военной операции, сообщили в представительстве Кубанского казачьего войска.
Поясняется, что груз бойцам отряда БАРС-21 доставляли братья Иван и Дмитрий Назаренко.
© Фото : Кубанское казачье войскоСочинские казаки отвезли в зону СВО гуманитарную помощь
© Фото : Кубанское казачье войско
Сочинские казаки отвезли в зону СВО гуманитарную помощь
"Продукты, воду, обмундирование, маскировочные сети, технические средства, медикаменты — все это доставили в зону спецоперации хостинские казаки… От сочинских храмов святителя Иоанна Златоуста и преподобного Сергия Радонежского казаки передали участникам СВО пасхальные наборы. От учащихся казачьих классов вручили подарки на День Победы", - говорится в Telegram-канале Кубанского казачьего войска.
Отмечается, что хостинские казаки регулярно ездят на фронт сами или передают гуманитарную помощь. "Сейчас важно быть крепким тылом для наших бойцов, отважно сражающихся за Родину", - сказано в сообщении регионального казачьего войска.
Гуманитарную помощь из Сочи отправляют не только казаки, но и представители различных фондов курорта. Так, по словам председателя фонда "Своих не бросаем" Дмитрия Воробьева, в зону СВО регулярно отвозят продукты питания, необходимые бытовые предметы, медикаменты. "Каждую неделю по одной-две фуры у нас уходит на Луганскую Народную Республику или в Донецкую Народную Республику. Отправляем туда постельное белье, медикаменты, предметы реабилитации, инвалидные коляски, продукты питания, ткани для пошива разных вещей, маскировочные сети", - рассказал Воробьев, отметив, что нередко фонду оказывают помощь пенсионеры.