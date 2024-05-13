https://ria.ru/20240513/grigorenko-1945626565.html

Госдума утвердила Григоренко на пост зампреда правительства

Госдума утвердила Григоренко на пост зампреда правительства - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума утвердила Григоренко на пост зампреда правительства

Госдума утвердила Дмитрия Григоренко на пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:45

2024-05-13T15:45

2024-05-13T16:00

госдума рф

политика

дмитрий григоренко

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Дмитрия Григоренко на пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства."За" проголосовало 378 депутатов, "Против" - 1, воздержалось - 55.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Григоренко на эту должность. Комитет Госдумы по контролю поддержал предложение главы кабмина и рекомендовал палате утвердить кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера, курирующего контрольно-надзорную деятельность, и руководителя аппарата правительства. В воскресенье комитет внес в ГД соответствующий проект постановления."Утвердить Григоренко Дмитрия Юрьевича заместителем председателя правительства Российской Федерации - руководителем аппарата правительства Российской Федерации", - следует из текста проекта постановления.

https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945624417.html

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, политика, дмитрий григоренко, россия, михаил мишустин