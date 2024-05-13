Госдума утвердила Григоренко на пост зампреда правительства
Госдума утвердила Григоренко на пост руководителя аппарата правительства
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя правительства РФ Дмитрий Григоренко выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на должность заместителя правительства РФ Дмитрий Григоренко выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Дмитрия Григоренко на пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства.
"За" проголосовало 378 депутатов, "Против" - 1, воздержалось - 55.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Григоренко на эту должность. Комитет Госдумы по контролю поддержал предложение главы кабмина и рекомендовал палате утвердить кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера, курирующего контрольно-надзорную деятельность, и руководителя аппарата правительства. В воскресенье комитет внес в ГД соответствующий проект постановления.
"Утвердить Григоренко Дмитрия Юрьевича заместителем председателя правительства Российской Федерации - руководителем аппарата правительства Российской Федерации", - следует из текста проекта постановления.
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