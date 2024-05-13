Рейтинг@Mail.ru
Госдума утвердила Григоренко на пост зампреда правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 13.05.2024 (обновлено: 16:00 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/grigorenko-1945626565.html
Госдума утвердила Григоренко на пост зампреда правительства
Госдума утвердила Григоренко на пост зампреда правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Григоренко на пост зампреда правительства
Госдума утвердила Дмитрия Григоренко на пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:45
2024-05-13T16:00
госдума рф
политика
дмитрий григоренко
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945529640_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_26790593265b9ffadc68393c8fb0ed02.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Дмитрия Григоренко на пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства."За" проголосовало 378 депутатов, "Против" - 1, воздержалось - 55.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Григоренко на эту должность. Комитет Госдумы по контролю поддержал предложение главы кабмина и рекомендовал палате утвердить кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера, курирующего контрольно-надзорную деятельность, и руководителя аппарата правительства. В воскресенье комитет внес в ГД соответствующий проект постановления."Утвердить Григоренко Дмитрия Юрьевича заместителем председателя правительства Российской Федерации - руководителем аппарата правительства Российской Федерации", - следует из текста проекта постановления.
https://ria.ru/20240513/pravitelstvo-1945624417.html
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945529640_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_1ee8cb1b51e31887694e50eed34bd5a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, политика, дмитрий григоренко, россия, михаил мишустин
Госдума РФ, Политика, Дмитрий Григоренко, Россия, Михаил Мишустин
Госдума утвердила Григоренко на пост зампреда правительства

Госдума утвердила Григоренко на пост руководителя аппарата правительства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя правительства РФ Дмитрий Григоренко выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на должность заместителя правительства РФ Дмитрий Григоренко выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на должность заместителя правительства РФ Дмитрий Григоренко выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Дмитрия Григоренко на пост заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства.
"За" проголосовало 378 депутатов, "Против" - 1, воздержалось - 55.
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Зюганов попросил кандидатов в правительство прислушиваться к просьбам людей
Вчера, 15:40
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Григоренко на эту должность. Комитет Госдумы по контролю поддержал предложение главы кабмина и рекомендовал палате утвердить кандидатуру Григоренко на пост вице-премьера, курирующего контрольно-надзорную деятельность, и руководителя аппарата правительства. В воскресенье комитет внес в ГД соответствующий проект постановления.
"Утвердить Григоренко Дмитрия Юрьевича заместителем председателя правительства Российской Федерации - руководителем аппарата правительства Российской Федерации", - следует из текста проекта постановления.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
Госдума РФПолитикаДмитрий ГригоренкоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала