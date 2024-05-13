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На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене - РИА Новости, 13.05.2024
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09:52 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/gosizmena-1945508468.html
На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене
На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене - РИА Новости, 13.05.2024
На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене
Дело о госизмене завели на бывшего сотрудника "Яндекса", который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:52
2024-05-13T09:52
происшествия
россия
нижегородская область
украина
вооруженные силы украины
яндекс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дело о госизмене завели на бывшего сотрудника "Яндекса", который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО "Яндекс", причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации... Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена")", - говорится в сообщении. Установлено, что после начала СВО фигурант переводил деньги "на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов". Впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, покинул территорию РФ. Отмечается, что "ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240513/moshenniki-1945501190.html
https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html
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происшествия, россия, нижегородская область, украина, вооруженные силы украины, яндекс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Яндекс, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене

На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене за финансирование ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дело о госизмене завели на бывшего сотрудника "Яндекса", который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО "Яндекс", причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации... Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена")", - говорится в сообщении.
Задержание мошенников, вытягивающих деньги у жителей Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Установлено, что после начала СВО фигурант переводил деньги "на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов". Впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, покинул территорию РФ.
Отмечается, что "ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах".
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныЯндексФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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