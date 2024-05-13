https://ria.ru/20240513/gosizmena-1945508468.html

На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене

На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене - РИА Новости, 13.05.2024

На бывшего сотрудника "Яндекса" завели дело о госизмене

Дело о госизмене завели на бывшего сотрудника "Яндекса", который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:52

2024-05-13T09:52

2024-05-13T09:52

происшествия

россия

нижегородская область

украина

вооруженные силы украины

яндекс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дело о госизмене завели на бывшего сотрудника "Яндекса", который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО "Яндекс", причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации... Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена")", - говорится в сообщении. Установлено, что после начала СВО фигурант переводил деньги "на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов". Впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, покинул территорию РФ. Отмечается, что "ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240513/moshenniki-1945501190.html

https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, нижегородская область, украина, вооруженные силы украины, яндекс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)