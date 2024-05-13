https://ria.ru/20240513/gosduma-1945695146.html

В России могут усилить контроль за спиртосодержащей непищевой продукцией

В России могут усилить контроль за спиртосодержащей непищевой продукцией - РИА Новости, 13.05.2024

В России могут усилить контроль за спиртосодержащей непищевой продукцией

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:43

2024-05-13T18:43

2024-05-13T18:43

экономика

здоровье - общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента. Так, документ предусматривает обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции в соответствии с устанавливаемым правительством РФ перечнем и порядком. А организации, осуществляющие производство и оборот спиртосодержащей непищевой продукции, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупки и ее розничную продажу, будут обязаны предоставлять сведения об объемах ее производства и оборота в государственную информационную систему, согласно утвержденным кабмином правилам. Одновременно, согласно пояснительной записке, исключается действующая обязанность "по формальному декларированию объема розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции". Кроме того, устанавливается запрет на закупку (за исключением импорта), а также на поставки (за исключением экспорта) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции по ценам ниже соответствующих цен закупки (поставки) алкогольной продукции подобной крепости. Сейчас подобный запрет действует при розничной продаже спиртосодержащей непищевой продукции. А в отношении обособленных подразделений организаций законопроектом вводится ограничение на совмещение деятельности по производству спиртосодержащей непищевой продукции с деятельностью по производству алкогольной продукции. "Совокупность предлагаемых законодательных мер позволит исключить возможности злоупотреблений, связанных с производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукцией, и не скажется на розничных ценах находящейся в гражданском обороте спиртосодержащей непищевой продукции, используемой в косметических и хозяйственно-бытовых целях", - считают разработчики.

https://ria.ru/20240306/alkogol-1931408672.html

https://ria.ru/20240302/rosalkogoltabakkontrol-1930721015.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, здоровье - общество, россия, госдума рф