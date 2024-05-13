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В России могут усилить контроль за спиртосодержащей непищевой продукцией - РИА Новости, 13.05.2024
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18:43 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/gosduma-1945695146.html
В России могут усилить контроль за спиртосодержащей непищевой продукцией
В России могут усилить контроль за спиртосодержащей непищевой продукцией - РИА Новости, 13.05.2024
В России могут усилить контроль за спиртосодержащей непищевой продукцией
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:43
2024-05-13T18:43
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента. Так, документ предусматривает обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции в соответствии с устанавливаемым правительством РФ перечнем и порядком. А организации, осуществляющие производство и оборот спиртосодержащей непищевой продукции, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупки и ее розничную продажу, будут обязаны предоставлять сведения об объемах ее производства и оборота в государственную информационную систему, согласно утвержденным кабмином правилам. Одновременно, согласно пояснительной записке, исключается действующая обязанность "по формальному декларированию объема розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции". Кроме того, устанавливается запрет на закупку (за исключением импорта), а также на поставки (за исключением экспорта) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции по ценам ниже соответствующих цен закупки (поставки) алкогольной продукции подобной крепости. Сейчас подобный запрет действует при розничной продаже спиртосодержащей непищевой продукции. А в отношении обособленных подразделений организаций законопроектом вводится ограничение на совмещение деятельности по производству спиртосодержащей непищевой продукции с деятельностью по производству алкогольной продукции. "Совокупность предлагаемых законодательных мер позволит исключить возможности злоупотреблений, связанных с производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукцией, и не скажется на розничных ценах находящейся в гражданском обороте спиртосодержащей непищевой продукции, используемой в косметических и хозяйственно-бытовых целях", - считают разработчики.
https://ria.ru/20240306/alkogol-1931408672.html
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экономика, здоровье - общество, россия, госдума рф
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Госдума РФ
В России могут усилить контроль за спиртосодержащей непищевой продукцией

В Госдуму внесли проект об усилении контроля за спиртосодержащей продукцией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, направленный на усиление государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Так, документ предусматривает обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 10% объема готовой продукции в соответствии с устанавливаемым правительством РФ перечнем и порядком.
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А организации, осуществляющие производство и оборот спиртосодержащей непищевой продукции, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупки и ее розничную продажу, будут обязаны предоставлять сведения об объемах ее производства и оборота в государственную информационную систему, согласно утвержденным кабмином правилам. Одновременно, согласно пояснительной записке, исключается действующая обязанность "по формальному декларированию объема розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции".
Кроме того, устанавливается запрет на закупку (за исключением импорта), а также на поставки (за исключением экспорта) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции по ценам ниже соответствующих цен закупки (поставки) алкогольной продукции подобной крепости. Сейчас подобный запрет действует при розничной продаже спиртосодержащей непищевой продукции.
А в отношении обособленных подразделений организаций законопроектом вводится ограничение на совмещение деятельности по производству спиртосодержащей непищевой продукции с деятельностью по производству алкогольной продукции.
"Совокупность предлагаемых законодательных мер позволит исключить возможности злоупотреблений, связанных с производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукцией, и не скажется на розничных ценах находящейся в гражданском обороте спиртосодержащей непищевой продукции, используемой в косметических и хозяйственно-бытовых целях", - считают разработчики.
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