https://ria.ru/20240513/gladkov-1945710537.html
ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области
ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области
Украинские военные с помощью дронов атаковали сразу несколько сел в Грайворонском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:14
2024-05-13T19:14
2024-05-13T19:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные с помощью дронов атаковали сразу несколько сел в Грайворонском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В поселке Совхозный в результате сброса с квадрокоптера взрывного устройства выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом домовладении, также осколками поврежден автомобиль", — сообщил Гладков в своём Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в селе Новостроевка-Первая украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, была повреждена кабина транспортного средства. Оперативные службы работают на местах, добавил Гладков. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240513/mp-1945595615.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вячеслав Гладков
ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области
Гладков: ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области