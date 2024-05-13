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ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/gladkov-1945710537.html
ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области
ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области
Украинские военные с помощью дронов атаковали сразу несколько сел в Грайворонском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:14
2024-05-13T19:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные с помощью дронов атаковали сразу несколько сел в Грайворонском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В поселке Совхозный в результате сброса с квадрокоптера взрывного устройства выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом домовладении, также осколками поврежден автомобиль", — сообщил Гладков в своём Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в селе Новостроевка-Первая украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, была повреждена кабина транспортного средства. Оперативные службы работают на местах, добавил Гладков. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240513/mp-1945595615.html
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белгородская область, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вячеслав Гладков
ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области

Гладков: ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные с помощью дронов атаковали сразу несколько сел в Грайворонском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В поселке Совхозный в результате сброса с квадрокоптера взрывного устройства выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом домовладении, также осколками поврежден автомобиль", — сообщил Гладков в своём Telegram-канале.
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Вчера, 14:37
Губернатор уточнил, что в селе Новостроевка-Первая украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, была повреждена кабина транспортного средства. Оперативные службы работают на местах, добавил Гладков.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВячеслав Гладков
 
 
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