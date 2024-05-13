https://ria.ru/20240513/gladkov-1945710537.html

ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области

ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области - РИА Новости, 13.05.2024

ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области

Украинские военные с помощью дронов атаковали сразу несколько сел в Грайворонском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:14

2024-05-13T19:14

2024-05-13T19:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

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вооруженные силы украины

харьковская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные с помощью дронов атаковали сразу несколько сел в Грайворонском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В поселке Совхозный в результате сброса с квадрокоптера взрывного устройства выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом домовладении, также осколками поврежден автомобиль", — сообщил Гладков в своём Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в селе Новостроевка-Первая украинский дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, была повреждена кабина транспортного средства. Оперативные службы работают на местах, добавил Гладков. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240513/mp-1945595615.html

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белгородская область

украина

харьковская область

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белгородская область, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, вячеслав гладков