https://ria.ru/20240513/gladkov-1945578274.html

Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в поселке Разумное

Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в поселке Разумное - РИА Новости, 13.05.2024

Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в поселке Разумное

На месте падения взрывоопасных предметов в поселке Разумное Белгородской области работают все службы, место падения оцеплено, жителям необходимо временно... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:55

2024-05-13T13:55

2024-05-13T14:11

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. На месте падения взрывоопасных предметов в поселке Разумное Белгородской области работают все службы, место падения оцеплено, жителям необходимо временно выехать в безопасное место, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."По ситуации с падением взрывоопасных предметов в поселке Разумное Белгородского района. На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место - до 18 часов", — сообщил Гладков.Гладков добавил, что жителям, которые не могут выехать самостоятельно, предоставят автобусы. Уже самостоятельно выехали около 250 человек, в ПВР находятся 37 жителей. По словам губернатора, все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации."Охрана домов осуществляется методом патрулирования силовых структур и самообороны", — отметил Гладков.

https://ria.ru/20240128/boepripas-1923991628.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район