https://ria.ru/20240513/gladkov-1945578274.html
Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в поселке Разумное
Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в поселке Разумное - РИА Новости, 13.05.2024
Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в поселке Разумное
На месте падения взрывоопасных предметов в поселке Разумное Белгородской области работают все службы, место падения оцеплено, жителям необходимо временно... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:55
2024-05-13T13:55
2024-05-13T14:11
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. На месте падения взрывоопасных предметов в поселке Разумное Белгородской области работают все службы, место падения оцеплено, жителям необходимо временно выехать в безопасное место, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."По ситуации с падением взрывоопасных предметов в поселке Разумное Белгородского района. На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место - до 18 часов", — сообщил Гладков.Гладков добавил, что жителям, которые не могут выехать самостоятельно, предоставят автобусы. Уже самостоятельно выехали около 250 человек, в ПВР находятся 37 жителей. По словам губернатора, все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации."Охрана домов осуществляется методом патрулирования силовых структур и самообороны", — отметил Гладков.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Гладков сообщил о падении взрывоопасных предметов в поселке Разумное
Гладков: место падения взрывоопасных предметов в поселке Разумное оцеплено