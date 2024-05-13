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Немецкий генерал сделал безумное заявление о России
Немецкий генерал сделал безумное заявление о России - РИА Новости, 13.05.2024
Немецкий генерал сделал безумное заявление о России
Западу не стоит опасаться обострения конфликта, если российские ракеты над Украиной будут уничтожать с территории Североатлантического альянса, заявил в эфире... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:47
2024-05-13T17:47
2024-05-13T17:55
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Западу не стоит опасаться обострения конфликта, если российские ракеты над Украиной будут уничтожать с территории Североатлантического альянса, заявил в эфире телеканала Welt отставной немецкий генерал Клаус Виттманн."Страх эскалации, что мы будет втянуты напрямую в этот конфликт, преувеличен. Я считаю это предложение (сбивать российские ракеты. – Прим. ред.) очень разумным", —утверждает он.Виттман считает, что это поможет снять нагрузку с украинской ПВО, и ее можно будет активнее использовать для защиты фронта.Накануне газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.
https://ria.ru/20240513/general-1945524158.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, welt, нато
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Welt, НАТО
Немецкий генерал сделал безумное заявление о России
Генерал Виттман призвал сбивать российские ракеты с территории НАТО