https://ria.ru/20240513/general-1945524158.html

Генерал предупредил ВСУ о катастрофе из-за событий под Харьковом

Генерал предупредил ВСУ о катастрофе из-за событий под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024

Генерал предупредил ВСУ о катастрофе из-за событий под Харьковом

Армии Украины грозит истощение имеющихся резервов из-за прорыва российской военных в Харьковской области, поскольку украинцам придется перераспределять свои... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:13

2024-05-13T11:13

2024-05-13T11:13

в мире

харьковская область

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Армии Украины грозит истощение имеющихся резервов из-за прорыва российской военных в Харьковской области, поскольку украинцам придется перераспределять свои силы с учетом начала нового наступления, заявил в эфире CNN отставной австралийский генерал Мик Райан."Русские сейчас открывают дополнительный фронт, оказывая на украинцев еще большее давление в вопросах размещения войск, артиллерии и ПВО, которые уже изрядно истощены", — отметил он.Райан подчеркнул, что ВСУ оказались в трудной ситуации, поскольку они вынуждены ослаблять другие участки фронта. Он также предположил, что Россия планирует создать буферную зону для предотвращения атак украинской армии по территории страны.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html

https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html

харьковская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины