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Генерал предупредил ВСУ о катастрофе из-за событий под Харьковом
Генерал предупредил ВСУ о катастрофе из-за событий под Харьковом - РИА Новости, 13.05.2024
Генерал предупредил ВСУ о катастрофе из-за событий под Харьковом
Армии Украины грозит истощение имеющихся резервов из-за прорыва российской военных в Харьковской области, поскольку украинцам придется перераспределять свои... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:13
2024-05-13T11:13
2024-05-13T11:13
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Армии Украины грозит истощение имеющихся резервов из-за прорыва российской военных в Харьковской области, поскольку украинцам придется перераспределять свои силы с учетом начала нового наступления, заявил в эфире CNN отставной австралийский генерал Мик Райан."Русские сейчас открывают дополнительный фронт, оказывая на украинцев еще большее давление в вопросах размещения войск, артиллерии и ПВО, которые уже изрядно истощены", — отметил он.Райан подчеркнул, что ВСУ оказались в трудной ситуации, поскольку они вынуждены ослаблять другие участки фронта. Он также предположил, что Россия планирует создать буферную зону для предотвращения атак украинской армии по территории страны.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этом же регионе были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html
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в мире, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Генерал предупредил ВСУ о катастрофе из-за событий под Харьковом
Генерал Райан: наступление ВС РФ под Харьковом истощит последние резервы ВСУ