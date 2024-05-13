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В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива - РИА Новости, 13.05.2024
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12:24 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/gaza-1945545570.html
В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива
В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива - РИА Новости, 13.05.2024
В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива
Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа предупредило о скором прекращении работы лечебных учреждений из-за отсутствия поставок топлива в условиях... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:24
2024-05-13T12:24
в мире
рафах (провинция)
палестина
израиль
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РАФАХ (сектор Газа), 13 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа предупредило о скором прекращении работы лечебных учреждений из-за отсутствия поставок топлива в условиях постоянных израильских обстрелов, говорится в поступившем РИА Новости заявлении минздрава. "Несколько часов отделяет нас от полного коллапса системы здравоохранения в секторе Газа в результате отсутствия поставок необходимого топлива для работы генераторов в больницах, машин скорой помощи и доставки медработников", - говорится в сообщении. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
https://ria.ru/20240509/ssha-1944837686.html
https://ria.ru/20240513/konflikt-1915630213.html
рафах (провинция)
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в мире, рафах (провинция), палестина, израиль, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Палестина, Израиль, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива

Минздрав Газы предупредил о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкТерритория больницы Аль-Шифы в городе Газа
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа. Архивное фото
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РАФАХ (сектор Газа), 13 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа предупредило о скором прекращении работы лечебных учреждений из-за отсутствия поставок топлива в условиях постоянных израильских обстрелов, говорится в поступившем РИА Новости заявлении минздрава.
"Несколько часов отделяет нас от полного коллапса системы здравоохранения в секторе Газа в результате отсутствия поставок необходимого топлива для работы генераторов в больницах, машин скорой помощи и доставки медработников", - говорится в сообщении.
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Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
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