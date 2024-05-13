https://ria.ru/20240513/gaza-1945545570.html

В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива

В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива - РИА Новости, 13.05.2024

В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа предупредило о скором прекращении работы лечебных учреждений из-за отсутствия поставок топлива в условиях... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:24

2024-05-13T12:24

2024-05-13T12:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РАФАХ (сектор Газа), 13 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа предупредило о скором прекращении работы лечебных учреждений из-за отсутствия поставок топлива в условиях постоянных израильских обстрелов, говорится в поступившем РИА Новости заявлении минздрава. "Несколько часов отделяет нас от полного коллапса системы здравоохранения в секторе Газа в результате отсутствия поставок необходимого топлива для работы генераторов в больницах, машин скорой помощи и доставки медработников", - говорится в сообщении. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.

https://ria.ru/20240509/ssha-1944837686.html

https://ria.ru/20240513/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, рафах (провинция), палестина, израиль, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году