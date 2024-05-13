https://ria.ru/20240513/gaz-1945663830.html

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям - РИА Новости, 13.05.2024

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для мая, новый пик в 904,8 миллиона кубометров достигнут 7 мая, сообщила компания в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:17

2024-05-13T17:17

2024-05-13T17:21

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для мая, новый пик в 904,8 миллиона кубометров достигнут 7 мая, сообщила компания в телеграм-канале."На протяжении десяти дней подряд - с 3 по 12 мая - поставки газа из Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) ежесуточно идут выше предыдущего рекордного значения для этого месяца (он был зафиксирован два года назад: 5 мая 2022 года российским потребителям было поставлено из ЕСГ 827,6 миллиона кубометров газа)", - говорится в сообщении."Новый абсолютный пик – 904,8 млн куб. м газа – достигнут 7 мая 2024 года", - добавили в "Газпроме".Компания, несмотря на завершение осенне-зимнего максимума потребления, обеспечивает потребителей в практически зимних объемах. При этом уточняется, что Единая система газоснабжения работает надежно.

https://ria.ru/20240502/gazprom-1943517443.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, газпром, россия