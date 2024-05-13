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Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска - РИА Новости, 13.05.2024
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11:24 13.05.2024 (обновлено: 11:30 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/gaz-1945527090.html
Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска
Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска - РИА Новости, 13.05.2024
Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска
Сотрудники Горьковского автозавода возобновили работу после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:24
2024-05-13T11:30
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Сотрудники Горьковского автозавода возобновили работу после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Сотрудникам завода с 27 апреля по 12 мая был предоставлен плановый корпоративный отпуск. "Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - сообщили в пресс-службе. Как уточнили на автозаводе, некоторые подразделения в период корпоративного отпуска работали. "В частности, в этот период проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства. Также был проведен монтаж магнитных лент на полу цехов для внедрения новых маршрутов технологического беспилотного транспорта во внутрицеховой логистике", - подчеркнули в пресс-службе.
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общество, группа газ
Общество, Группа ГАЗ
Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска

ГАЗ возобновил работу после двухнедельного корпоративного отпуска

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ
Автомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобили ГАЗель в цехе сборки на автомобильном заводе ГАЗ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Сотрудники Горьковского автозавода возобновили работу после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Сотрудникам завода с 27 апреля по 12 мая был предоставлен плановый корпоративный отпуск.
«
"Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили на автозаводе, некоторые подразделения в период корпоративного отпуска работали. "В частности, в этот период проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства. Также был проведен монтаж магнитных лент на полу цехов для внедрения новых маршрутов технологического беспилотного транспорта во внутрицеховой логистике", - подчеркнули в пресс-службе.
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