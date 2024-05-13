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Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска
Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска - РИА Новости, 13.05.2024
Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска
Сотрудники Горьковского автозавода возобновили работу после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:24
2024-05-13T11:24
2024-05-13T11:30
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Сотрудники Горьковского автозавода возобновили работу после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Сотрудникам завода с 27 апреля по 12 мая был предоставлен плановый корпоративный отпуск. "Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - сообщили в пресс-службе. Как уточнили на автозаводе, некоторые подразделения в период корпоративного отпуска работали. "В частности, в этот период проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства. Также был проведен монтаж магнитных лент на полу цехов для внедрения новых маршрутов технологического беспилотного транспорта во внутрицеховой логистике", - подчеркнули в пресс-службе.
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общество, группа газ
Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска
ГАЗ возобновил работу после двухнедельного корпоративного отпуска
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Сотрудники Горьковского автозавода возобновили работу после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Сотрудникам завода с 27 апреля по 12 мая был предоставлен плановый корпоративный отпуск.
«
"Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили на автозаводе, некоторые подразделения в период корпоративного отпуска работали. "В частности, в этот период проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства. Также был проведен монтаж магнитных лент на полу цехов для внедрения новых маршрутов технологического беспилотного транспорта во внутрицеховой логистике", - подчеркнули в пресс-службе.