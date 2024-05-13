https://ria.ru/20240513/galuschenko-1945577339.html

На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах

На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах - РИА Новости, 13.05.2024

На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах

Украинской энергосистеме в текущем году нанесен самый мощный ущерб с начала конфликта, заявил в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце глава... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:47

2024-05-13T13:47

2024-05-13T14:34

в мире

украина

россия

германия

герман галущенко

дмитрий песков

укрэнерго

ard

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939741253_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f472a1e2f02ce0ec69a9310931a0c849.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украинской энергосистеме в текущем году нанесен самый мощный ущерб с начала конфликта, заявил в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, чье выступление транслировалось на телеканале ARD."Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше", — отметил он.Галущенко подчеркнул, что во время последних атак страна лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. По его словам, это огромный показатель, поскольку зимой в среднем вырабатывается до восемнадцати гигаватт.На прошлой неделе "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240505/energetika-1943938536.html

https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, германия, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, ard