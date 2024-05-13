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На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах - РИА Новости, 13.05.2024
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13:47 13.05.2024 (обновлено: 14:34 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/galuschenko-1945577339.html
На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах
На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах - РИА Новости, 13.05.2024
На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах
Украинской энергосистеме в текущем году нанесен самый мощный ущерб с начала конфликта, заявил в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце глава... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:47
2024-05-13T14:34
в мире
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герман галущенко
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украинской энергосистеме в текущем году нанесен самый мощный ущерб с начала конфликта, заявил в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, чье выступление транслировалось на телеканале ARD."Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше", — отметил он.Галущенко подчеркнул, что во время последних атак страна лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. По его словам, это огромный показатель, поскольку зимой в среднем вырабатывается до восемнадцати гигаватт.На прошлой неделе "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240505/energetika-1943938536.html
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в мире, украина, россия, германия, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, ard
В мире, Украина, Россия, Германия, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Укрэнерго, ARD
На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах

Галущенко: энергосистеме Украины нанесен самый сильный ущерб с начала конфликта

© Фото из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Фото из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украинской энергосистеме в текущем году нанесен самый мощный ущерб с начала конфликта, заявил в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, чье выступление транслировалось на телеканале ARD.
"Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше", — отметил он.
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Галущенко подчеркнул, что во время последних атак страна лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. По его словам, это огромный показатель, поскольку зимой в среднем вырабатывается до восемнадцати гигаватт.
На прошлой неделе "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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