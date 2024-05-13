Глава Минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе
Галант в беседе с Блинкеном выразил решимость достичь всех целей войны в Газе
© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого он выразил решимость Израиля достичь всех заявленных целей войны в секторе Газа, стороны также обсудили продолжающуюся операцию израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Израиля.
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"Министр Галант обсудил ситуацию в секторе Газа, в том числе операции ЦАХАЛ в местах сосредоточения террористов по всему анклаву, а также … операцию в районе Рафаха против оставшихся батальонов (палестинского движения - ред.) ХАМАС ... Галант подчеркнул готовность Государства Израиль продолжать действовать для достижения целей войны - освобождения 132 заложников, удерживаемых террористами ХАМАС, и уничтожения ХАМАС как военной и политической силы", - говорится в сообщении.
Галант также выразил признательность госсекретарю Блинкену за постоянную поддержку, оказываемую администрацией США для обеспечения безопасности Израиля.
В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией.
Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.