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Глава Минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе - РИА Новости, 13.05.2024
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16:55 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/galant-1945653602.html
Глава Минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе
Глава Минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе - РИА Новости, 13.05.2024
Глава Минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе
Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого он выразил решимость Израиля достичь всех... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:55
2024-05-13T16:55
в мире
израиль
рафах (провинция)
сша
энтони блинкен
хамас
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого он выразил решимость Израиля достичь всех заявленных целей войны в секторе Газа, стороны также обсудили продолжающуюся операцию израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Израиля. "Министр Галант обсудил ситуацию в секторе Газа, в том числе операции ЦАХАЛ в местах сосредоточения террористов по всему анклаву, а также … операцию в районе Рафаха против оставшихся батальонов (палестинского движения - ред.) ХАМАС ... Галант подчеркнул готовность Государства Израиль продолжать действовать для достижения целей войны - освобождения 132 заложников, удерживаемых террористами ХАМАС, и уничтожения ХАМАС как военной и политической силы", - говорится в сообщении. Галант также выразил признательность госсекретарю Блинкену за постоянную поддержку, оказываемую администрацией США для обеспечения безопасности Израиля. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
https://ria.ru/20240513/bomby-1945591147.html
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израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, энтони блинкен, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Энтони Блинкен, ХАМАС, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава Минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе

Галант в беседе с Блинкеном выразил решимость достичь всех целей войны в Газе

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого он выразил решимость Израиля достичь всех заявленных целей войны в секторе Газа, стороны также обсудили продолжающуюся операцию израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Израиля.
«
"Министр Галант обсудил ситуацию в секторе Газа, в том числе операции ЦАХАЛ в местах сосредоточения террористов по всему анклаву, а также … операцию в районе Рафаха против оставшихся батальонов (палестинского движения - ред.) ХАМАС ... Галант подчеркнул готовность Государства Израиль продолжать действовать для достижения целей войны - освобождения 132 заложников, удерживаемых террористами ХАМАС, и уничтожения ХАМАС как военной и политической силы", - говорится в сообщении.
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Галант также выразил признательность госсекретарю Блинкену за постоянную поддержку, оказываемую администрацией США для обеспечения безопасности Израиля.
В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией.
Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
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