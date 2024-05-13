https://ria.ru/20240513/galant-1945653602.html

Глава Минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе

Глава Минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе - РИА Новости, 13.05.2024

Глава Минобороны Израиля выразил решимость достичь всех целей войны в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого он выразил решимость Израиля достичь всех... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:55

2024-05-13T16:55

2024-05-13T16:55

в мире

израиль

рафах (провинция)

сша

энтони блинкен

хамас

раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого он выразил решимость Израиля достичь всех заявленных целей войны в секторе Газа, стороны также обсудили продолжающуюся операцию израильской армии (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Израиля. "Министр Галант обсудил ситуацию в секторе Газа, в том числе операции ЦАХАЛ в местах сосредоточения террористов по всему анклаву, а также … операцию в районе Рафаха против оставшихся батальонов (палестинского движения - ред.) ХАМАС ... Галант подчеркнул готовность Государства Израиль продолжать действовать для достижения целей войны - освобождения 132 заложников, удерживаемых террористами ХАМАС, и уничтожения ХАМАС как военной и политической силы", - говорится в сообщении. Галант также выразил признательность госсекретарю Блинкену за постоянную поддержку, оказываемую администрацией США для обеспечения безопасности Израиля. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.

https://ria.ru/20240513/bomby-1945591147.html

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израиль

рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, энтони блинкен, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году