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В Мариуполе 9 Мая сбили три украинских БПЛА, летевших в людные места - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 13.05.2024 (обновлено: 07:34 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/fsb-1945493975.html
В Мариуполе 9 Мая сбили три украинских БПЛА, летевших в людные места
В Мариуполе 9 Мая сбили три украинских БПЛА, летевших в людные места - РИА Новости, 13.05.2024
В Мариуполе 9 Мая сбили три украинских БПЛА, летевших в людные места
Системы РЭБ в Мариуполе 9 мая сбили три украинских беспилотника, которые летели в людные места со взрывными устройствами с поражающими элементами, сообщили... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:12
2024-05-13T07:34
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Системы РЭБ в Мариуполе 9 мая сбили три украинских беспилотника, которые летели в людные места со взрывными устройствами с поражающими элементами, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР.&quot;Девятого мая в Мариуполе системой РЭБ сбиты три БПЛА типа &quot;летающее крыло&quot;, несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами&quot;, — говорится в сообщении.Взрывотехники ФСБ обезвредили беспилотники и уничтожили взрывчатку общей массой 36 килограммов на специальном полигоне.Как удалось установить в ходе расшифровки полетного задания, "беспилотники были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе".В целом, добавили в УФСБ, над городами ДНР за прошедшую неделю перехватили 312 украинских дронов.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
В Мариуполе 9 Мая сбили три украинских БПЛА, летевших в людные места

ФСБ России по ДНР: в Мариуполе 9 Мая сбили три БПЛА ВСУ, летевших в людные места

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Системы РЭБ в Мариуполе 9 мая сбили три украинских беспилотника, которые летели в людные места со взрывными устройствами с поражающими элементами, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР.
«

"Девятого мая в Мариуполе системой РЭБ сбиты три БПЛА типа "летающее крыло", несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами", — говорится в сообщении.

Взрывотехники ФСБ обезвредили беспилотники и уничтожили взрывчатку общей массой 36 килограммов на специальном полигоне.
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Как удалось установить в ходе расшифровки полетного задания, "беспилотники были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе".
В целом, добавили в УФСБ, над городами ДНР за прошедшую неделю перехватили 312 украинских дронов.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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