https://ria.ru/20240513/fsb-1945493975.html

В Мариуполе 9 Мая сбили три украинских БПЛА, летевших в людные места

В Мариуполе 9 Мая сбили три украинских БПЛА, летевших в людные места - РИА Новости, 13.05.2024

В Мариуполе 9 Мая сбили три украинских БПЛА, летевших в людные места

Системы РЭБ в Мариуполе 9 мая сбили три украинских беспилотника, которые летели в людные места со взрывными устройствами с поражающими элементами, сообщили... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:12

2024-05-13T07:12

2024-05-13T07:34

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Системы РЭБ в Мариуполе 9 мая сбили три украинских беспилотника, которые летели в людные места со взрывными устройствами с поражающими элементами, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР."Девятого мая в Мариуполе системой РЭБ сбиты три БПЛА типа "летающее крыло", несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами", — говорится в сообщении.Взрывотехники ФСБ обезвредили беспилотники и уничтожили взрывчатку общей массой 36 килограммов на специальном полигоне.Как удалось установить в ходе расшифровки полетного задания, "беспилотники были нацелены на места массового скопления людей в Мариуполе".В целом, добавили в УФСБ, над городами ДНР за прошедшую неделю перехватили 312 украинских дронов.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. Системы ПВО регулярно сбивают украинские дроны и ракеты.

https://ria.ru/20240513/podpole-1945493881.html

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мариуполь

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в мире, мариуполь, донецкая народная республика