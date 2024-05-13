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Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском - РИА Новости, 13.05.2024
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12:37 13.05.2024 (обновлено: 12:59 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/forbes-1945550948.html
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском - РИА Новости, 13.05.2024
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском
Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:37
2024-05-13T12:59
харьковская область
киев
часов яр
вооруженные силы украины
forbes
в мире
украина
политика
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Если же российская кампания на севере — всего лишь уловка, то ее цель, по-видимому, заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть с востока на север бригады, защищающие такие города, как Часов Яр. Если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки", — указал он.Журналист указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев, поскольку его результат для них будет неблагоприятным. Экс также отметил, что этой операцией российские военные завладели инициативой.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240513/bouz-1945535673.html
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харьковская область
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харьковская область, киев, часов яр, вооруженные силы украины, forbes, в мире, украина, политика
Харьковская область, Киев, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Forbes, В мире, Украина, Политика
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском

Forbes: ход ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«
"Если же российская кампания на севере — всего лишь уловка, то ее цель, по-видимому, заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть с востока на север бригады, защищающие такие города, как Часов Яр. Если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки", — указал он.
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Журналист указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев, поскольку его результат для них будет неблагоприятным. Экс также отметил, что этой операцией российские военные завладели инициативой.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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