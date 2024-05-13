https://ria.ru/20240513/forbes-1945550948.html

Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском

Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском - РИА Новости, 13.05.2024

Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском

Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:37

2024-05-13T12:37

2024-05-13T12:59

харьковская область

киев

часов яр

вооруженные силы украины

forbes

в мире

украина

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_0:385:2951:2045_1920x0_80_0_0_df9b047d21dbc6f61132aae92afa29d2.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Если же российская кампания на севере — всего лишь уловка, то ее цель, по-видимому, заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть с востока на север бригады, защищающие такие города, как Часов Яр. Если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки", — указал он.Журналист указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев, поскольку его результат для них будет неблагоприятным. Экс также отметил, что этой операцией российские военные завладели инициативой.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240513/bouz-1945535673.html

https://ria.ru/20240513/vsu-1945520336.html

харьковская область

киев

часов яр

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, киев, часов яр, вооруженные силы украины, forbes, в мире, украина, политика