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Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском - РИА Новости, 13.05.2024
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском
Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:37
2024-05-13T12:37
2024-05-13T12:59
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Если же российская кампания на севере — всего лишь уловка, то ее цель, по-видимому, заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть с востока на север бригады, защищающие такие города, как Часов Яр. Если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки", — указал он.Журналист указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев, поскольку его результат для них будет неблагоприятным. Экс также отметил, что этой операцией российские военные завладели инициативой.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Харьковская область, Киев, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Forbes, В мире, Украина, Политика
Киев в беде. СМИ раскрыли, что ВС России подготовили ВСУ рядом с Волчанском
Forbes: ход ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ