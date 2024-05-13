https://ria.ru/20240513/festival-1942745089.html

Третий сезон фестиваля "Перекресток" пройдет в обновленном формате

Третий сезон фестиваля "Перекресток" пройдет в обновленном формате - РИА Новости, 13.05.2024

Третий сезон фестиваля "Перекресток" пройдет в обновленном формате

Впервые спектакли с субтитрами покажут в рамках III Международного фестиваля театров кукол "Перекресток" в Новосибирске, сообщили организаторы фестиваля. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T03:00

2024-05-13T03:00

2024-05-13T03:00

культура

новости культуры

иран

новосибирск

китай

президентский фонд культурных инициатив

россия

инклюзия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942764904_0:59:612:403_1920x0_80_0_0_004c488db2e4ee77866818764e77fa35.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Впервые спектакли с субтитрами покажут в рамках III Международного фестиваля театров кукол "Перекресток" в Новосибирске, сообщили организаторы фестиваля.Фестиваль "Перекресток" – это событие для обмена опытом и общения между профессиональными актерскими ансамблями, мастерами-кукольниками и энтузиастами в области театрального искусства.Новшеством этого года станет ориентирование на людей с нарушением слуха. Конкурсные спектакли покажут с субтитрами, а лекции и мастер-классы переведут на язык жестов. Вне конкурса пройдут инклюзивные спектакли с неслышащими актерами, чтобы привлечь больше зрителей. Также известные театральные деятели дадут консультации инклюзивным студиям и театрам, а также проведут лекции и тренинги для глухих артистов.Всего за шесть дней фестиваля с 7 по 12 июня 2024 года пройдут 29 показов на различных площадках для 4,5 тыс. зрителей. В программе: мастер-классы, конкурсные, зрительские показы спектаклей, выставки и творческие встречи. Гости мероприятия увидят работу профессиональных творческих коллективов с различными системами кукол: марионетки, теневые, планшетные, перчаточные, тростевые.Из 18 творческих коллективов фестиваля будут участвовать два коллектива инклюзивных театров, а также 11 российских театров и пять зарубежных коллективов. Свои спектакли покажут артисты из России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Впервые в Новосибирске будут представлены постановки из Китая и Ирана."Наш фестиваль — это в первую очередь встреча друзей, единомышленников, людей, посвятивших жизнь развитию театра кукол. Мы рады, что имеем возможность показать новосибирскому зрителю лучшие спектакли театров кукол, которые появляются на российских подмостках, познакомить с мировыми театральными традициями. Впервые мы будем встречать у себя гостей из Ирана и Китая. Впервые на нашем фестивале будет международное жюри", – рассказал директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых, слова которого приводятся в сообщении.По итогам конкурсной программы международное жюри конкурса, в составе которого театральные критики, драматурги, сценаристы, продюсеры и теоретики театра, распределит награды. Среди почетных гостей — эксперты из Южной Кореи, Ирана, Индии.Организатором фестиваля стал Новосибирский областной театр кукол при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, АНО "Новые театральные проекты" и министерства культуры Новосибирской области.

иран

новосибирск

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, иран, новосибирск, китай, президентский фонд культурных инициатив, россия, инклюзия, социальный навигатор, детские вопросы