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Третий сезон фестиваля "Перекресток" пройдет в обновленном формате
Третий сезон фестиваля "Перекресток" пройдет в обновленном формате - РИА Новости, 13.05.2024
Третий сезон фестиваля "Перекресток" пройдет в обновленном формате
Впервые спектакли с субтитрами покажут в рамках III Международного фестиваля театров кукол "Перекресток" в Новосибирске, сообщили организаторы фестиваля. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:00
2024-05-13T03:00
2024-05-13T03:00
культура
новости культуры
иран
новосибирск
китай
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россия
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Впервые спектакли с субтитрами покажут в рамках III Международного фестиваля театров кукол "Перекресток" в Новосибирске, сообщили организаторы фестиваля.Фестиваль "Перекресток" – это событие для обмена опытом и общения между профессиональными актерскими ансамблями, мастерами-кукольниками и энтузиастами в области театрального искусства.Новшеством этого года станет ориентирование на людей с нарушением слуха. Конкурсные спектакли покажут с субтитрами, а лекции и мастер-классы переведут на язык жестов. Вне конкурса пройдут инклюзивные спектакли с неслышащими актерами, чтобы привлечь больше зрителей. Также известные театральные деятели дадут консультации инклюзивным студиям и театрам, а также проведут лекции и тренинги для глухих артистов.Всего за шесть дней фестиваля с 7 по 12 июня 2024 года пройдут 29 показов на различных площадках для 4,5 тыс. зрителей. В программе: мастер-классы, конкурсные, зрительские показы спектаклей, выставки и творческие встречи. Гости мероприятия увидят работу профессиональных творческих коллективов с различными системами кукол: марионетки, теневые, планшетные, перчаточные, тростевые.Из 18 творческих коллективов фестиваля будут участвовать два коллектива инклюзивных театров, а также 11 российских театров и пять зарубежных коллективов. Свои спектакли покажут артисты из России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Впервые в Новосибирске будут представлены постановки из Китая и Ирана."Наш фестиваль — это в первую очередь встреча друзей, единомышленников, людей, посвятивших жизнь развитию театра кукол. Мы рады, что имеем возможность показать новосибирскому зрителю лучшие спектакли театров кукол, которые появляются на российских подмостках, познакомить с мировыми театральными традициями. Впервые мы будем встречать у себя гостей из Ирана и Китая. Впервые на нашем фестивале будет международное жюри", – рассказал директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых, слова которого приводятся в сообщении.По итогам конкурсной программы международное жюри конкурса, в составе которого театральные критики, драматурги, сценаристы, продюсеры и теоретики театра, распределит награды. Среди почетных гостей — эксперты из Южной Кореи, Ирана, Индии.Организатором фестиваля стал Новосибирский областной театр кукол при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, АНО "Новые театральные проекты" и министерства культуры Новосибирской области.
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РИА Новости
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новости культуры, иран, новосибирск, китай, президентский фонд культурных инициатив, россия, инклюзия, социальный навигатор, детские вопросы
Культура, Новости культуры, Иран, Новосибирск, Китай, Президентский фонд культурных инициатив, Россия, инклюзия, Социальный навигатор, Детские вопросы
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Впервые спектакли с субтитрами покажут в рамках III Международного фестиваля театров кукол "Перекресток" в Новосибирске, сообщили организаторы фестиваля.
Фестиваль "Перекресток" – это событие для обмена опытом и общения между профессиональными актерскими ансамблями, мастерами-кукольниками и энтузиастами в области театрального искусства.
Новшеством этого года станет ориентирование на людей с нарушением слуха. Конкурсные спектакли покажут с субтитрами, а лекции и мастер-классы переведут на язык жестов. Вне конкурса пройдут инклюзивные спектакли с неслышащими актерами, чтобы привлечь больше зрителей. Также известные театральные деятели дадут консультации инклюзивным студиям и театрам, а также проведут лекции и тренинги для глухих артистов.
Всего за шесть дней фестиваля с 7 по 12 июня 2024 года пройдут 29 показов на различных площадках для 4,5 тыс. зрителей. В программе: мастер-классы, конкурсные, зрительские показы спектаклей, выставки и творческие встречи. Гости мероприятия увидят работу профессиональных творческих коллективов с различными системами кукол: марионетки, теневые, планшетные, перчаточные, тростевые.
Из 18 творческих коллективов фестиваля будут участвовать два коллектива инклюзивных театров, а также 11 российских театров и пять зарубежных коллективов. Свои спектакли покажут артисты из России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Впервые в Новосибирске будут представлены постановки из Китая и Ирана.
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"Наш фестиваль — это в первую очередь встреча друзей, единомышленников, людей, посвятивших жизнь развитию театра кукол. Мы рады, что имеем возможность показать новосибирскому зрителю лучшие спектакли театров кукол, которые появляются на российских подмостках, познакомить с мировыми театральными традициями. Впервые мы будем встречать у себя гостей из Ирана и Китая. Впервые на нашем фестивале будет международное жюри", – рассказал директор Новосибирского областного театра кукол Юрий Горлатых, слова которого приводятся в сообщении.
По итогам конкурсной программы международное жюри конкурса, в составе которого театральные критики, драматурги, сценаристы, продюсеры и теоретики театра, распределит награды. Среди почетных гостей — эксперты из Южной Кореи, Ирана, Индии.
Организатором фестиваля стал Новосибирский областной театр кукол при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, АНО "Новые театральные проекты" и министерства культуры Новосибирской области.