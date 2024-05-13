https://ria.ru/20240513/fagot-1945490217.html

Расчет "Фагота" уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении

Расчет "Фагота" уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.05.2024

Расчет "Фагота" уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении

Расчет ПТРК "Фагот" противотанкового подразделения "Южной" группировки войск уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении СВО, сообщает Министерство обороны... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T05:34

2024-05-13T05:34

2024-05-13T05:34

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Расчет ПТРК "Фагот" противотанкового подразделения "Южной" группировки войск уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении СВО, сообщает Министерство обороны России. "На Донецком направлении расчёт противотанкового подразделения 14-й гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск прямым попаданием снаряда ПТРК "Фагот" уничтожил блиндаж ВСУ, предварительно выявленный разведывательными БпЛА ", - сообщили в ведомстве. Военнослужащий расчёта с позывным "Бобёр" пояснил, что расчёт работает на танкоопасных направлениях. Основная задача подразделения - это предотвращение наступления противника с помощью тяжёлой техники и последующее её уничтожение. Расчёт также поражает огневые точки, такие как доты, блиндажи и дзоты. О себе военнослужащий рассказал, что принимает участие в боевых действиях девятый год, встав на защиту своей земли и мирных жителей. Подразделение беспрепятственно осуществило наведение ракеты с заранее выбранной боевой позиции. Цель была поражена на расстоянии около двух километров, уточнили в министерстве. По данным ведомства, ПТРК "Фагот" - надёжный комплекс, обладающий высокой точностью и эффективностью. После пуска управляемой ракеты в целях безопасности расчёт покидает огневую позицию максимально быстро, во избежание ответного удара противника.

https://ria.ru/20240513/ka-52m-1945489759.html

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