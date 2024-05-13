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Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/f-16-1945743771.html
Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца
Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца - РИА Новости, 13.05.2024
Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца
Истребители F-16, поставленные Копенгагеном Киеву, появятся на Украине в течение месяца, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:49
2024-05-13T22:49
украина
россия
дания
метте фредериксен
алексей гончаренко
сергей лавров
нато
f-16
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Истребители F-16, поставленные Копенгагеном Киеву, появятся на Украине в течение месяца, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее заявил, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле. "Говоря о нашей коалиции по F-16, первые истребители от Дании поднимутся в небо в течение месяца", - сказала она на совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия вне зависимости от модификации, этот шаг США и НАТО будет рассматриваться Россией как целенаправленная провокация. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
https://ria.ru/20240511/f-16-1945249465.html
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украина, россия, дания, метте фредериксен, алексей гончаренко, сергей лавров, нато, f-16
Украина, Россия, Дания, Метте Фредериксен, Алексей Гончаренко, Сергей Лавров, НАТО, F-16, Специальная военная операция на Украине
Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца

Премьер-министр Дании: истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца

CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Royal Danish Air Force F-16 Fighting FalconsИстребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Royal Danish Air Force F-16 Fighting Falcons
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Истребители F-16, поставленные Копенгагеном Киеву, появятся на Украине в течение месяца, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее заявил, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле.
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"Говоря о нашей коалиции по F-16, первые истребители от Дании поднимутся в небо в течение месяца", - сказала она на совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия вне зависимости от модификации, этот шаг США и НАТО будет рассматриваться Россией как целенаправленная провокация.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
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