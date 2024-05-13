Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца
Премьер-министр Дании: истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Royal Danish Air Force F-16 Fighting FalconsИстребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Истребители F-16, поставленные Копенгагеном Киеву, появятся на Украине в течение месяца, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее заявил, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле.
"Говоря о нашей коалиции по F-16, первые истребители от Дании поднимутся в небо в течение месяца", - сказала она на совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
МИД: взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте
13 декабря 2023, 17:13