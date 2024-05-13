https://ria.ru/20240513/f-16-1945743771.html

Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца

Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца - РИА Новости, 13.05.2024

Дания пообещала поставить F-16 Украине в течение месяца

Истребители F-16, поставленные Копенгагеном Киеву, появятся на Украине в течение месяца, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:49

2024-05-13T22:49

2024-05-13T22:49

украина

россия

дания

метте фредериксен

алексей гончаренко

сергей лавров

нато

f-16

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Истребители F-16, поставленные Копенгагеном Киеву, появятся на Украине в течение месяца, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко ранее заявил, что первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле. "Говоря о нашей коалиции по F-16, первые истребители от Дании поднимутся в небо в течение месяца", - сказала она на совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии шведского правительства. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия вне зависимости от модификации, этот шаг США и НАТО будет рассматриваться Россией как целенаправленная провокация. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.

https://ria.ru/20240511/f-16-1945249465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, дания, метте фредериксен, алексей гончаренко, сергей лавров, нато, f-16