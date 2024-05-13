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Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области - РИА Новости, 14.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 13.05.2024 (обновлено: 00:23 14.05.2024)
https://ria.ru/20240513/evakuatsiya-1945748056.html
Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области
Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области - РИА Новости, 14.05.2024
Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об эвакуации жителей Белопольской и Ворожбянской общин из-за обострения ситуации на фронте. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-13T23:29
2024-05-14T00:23
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об эвакуации жителей Белопольской и Ворожбянской общин из-за обострения ситуации на фронте. "Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", - написал Артюх в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html
украина
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украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область
Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области

Власти Украины начали эвакуацию жителей из Белополья и Ворожбы в Сумской области

© Flickr / Nick Savchenko Сумская область, Украина
 Сумская область, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Flickr / Nick Savchenko
Сумская область, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об эвакуации жителей Белопольской и Ворожбянской общин из-за обострения ситуации на фронте.
«
"Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", - написал Артюх в Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская область
 
 
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