https://ria.ru/20240513/evakuatsiya-1945748056.html

Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области

Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области - РИА Новости, 14.05.2024

Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об эвакуации жителей Белопольской и Ворожбянской общин из-за обострения ситуации на фронте. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-13T23:29

2024-05-13T23:29

2024-05-14T00:23

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об эвакуации жителей Белопольской и Ворожбянской общин из-за обострения ситуации на фронте. "Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", - написал Артюх в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html

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украина, сумская область