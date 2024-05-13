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Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области
Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области - РИА Новости, 14.05.2024
Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об эвакуации жителей Белопольской и Ворожбянской общин из-за обострения ситуации на фронте. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-13T23:29
2024-05-13T23:29
2024-05-14T00:23
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об эвакуации жителей Белопольской и Ворожбянской общин из-за обострения ситуации на фронте. "Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", - написал Артюх в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240513/situatsiya-1945746924.html
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украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область
Власти Украины объявили эвакуацию в двух общинах Сумской области
Власти Украины начали эвакуацию жителей из Белополья и Ворожбы в Сумской области