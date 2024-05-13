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Ефимов: пройдут торги на право развития участка в Южном Бутове в рамках КРТ - РИА Новости, 13.05.2024
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09:05 13.05.2024 (обновлено: 09:26 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/efimov-1944818007.html
Ефимов: пройдут торги на право развития участка в Южном Бутове в рамках КРТ
Ефимов: пройдут торги на право развития участка в Южном Бутове в рамках КРТ - РИА Новости, 13.05.2024
Ефимов: пройдут торги на право развития участка в Южном Бутове в рамках КРТ
Правительство Москвы включило в программу комплексного развития незастроенных территорий (КРНТ) участок в Южном Бутове площадью более 25 гектаров - инвестора в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:05
2024-05-13T09:26
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство Москвы включило в программу комплексного развития незастроенных территорий (КРНТ) участок в Южном Бутове площадью более 25 гектаров - инвестора в редевелопмент площадки на Остафьевском шоссе определят в ходе торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Участок площадью 25,19 гектара в районе Южное Бутово подлежит редевелопменту в рамках комплексного развития незастроенных территорий. Инвестиции в проект превысят 37 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после его реализации оценивается более чем в 437 миллионов рублей. Благодаря реорганизации площадки на юго-западе столицы появится почти 920 рабочих мест. В ближайшее время право на редевелопмент выставят на торги", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.Это второй участок, реорганизуемый в рамках КРНТ в Москве. Там предполагается построить более 144 тысяч квадратных метров жилья. Еще более 66 тысяч квадратных метров займут торговые и офисные помещения, а также медицинский и физкультурно-оздоровительный центры, средняя школа и два дошкольных учреждения, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии незастроенной территории на юго-западе столицы.КРНТ применяется по отношению к земельным участкам в городской собственности, либо к тем, госсобственность на которые не разграничена. Территории должны быть свободными от прав третьих лиц. Это еще один вид комплексного развития территорий (КРТ).По программе КРТ на месте промзон и неэффективно используемых участков строятся благоустроенные кварталы с необходимой инфраструктурой. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Работа над проектами идет по поручению мэра Москвы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика
Ефимов: пройдут торги на право развития участка в Южном Бутове в рамках КРТ

Ефимов: пройдут торги на право развития участка в Южном Бутове в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство Москвы включило в программу комплексного развития незастроенных территорий (КРНТ) участок в Южном Бутове площадью более 25 гектаров - инвестора в редевелопмент площадки на Остафьевском шоссе определят в ходе торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Участок площадью 25,19 гектара в районе Южное Бутово подлежит редевелопменту в рамках комплексного развития незастроенных территорий. Инвестиции в проект превысят 37 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после его реализации оценивается более чем в 437 миллионов рублей. Благодаря реорганизации площадки на юго-западе столицы появится почти 920 рабочих мест. В ближайшее время право на редевелопмент выставят на торги", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.
Это второй участок, реорганизуемый в рамках КРНТ в Москве. Там предполагается построить более 144 тысяч квадратных метров жилья. Еще более 66 тысяч квадратных метров займут торговые и офисные помещения, а также медицинский и физкультурно-оздоровительный центры, средняя школа и два дошкольных учреждения, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии незастроенной территории на юго-западе столицы.
КРНТ применяется по отношению к земельным участкам в городской собственности, либо к тем, госсобственность на которые не разграничена. Территории должны быть свободными от прав третьих лиц. Это еще один вид комплексного развития территорий (КРТ).
По программе КРТ на месте промзон и неэффективно используемых участков строятся благоустроенные кварталы с необходимой инфраструктурой. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Работа над проектами идет по поручению мэра Москвы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Экономика
 
 
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