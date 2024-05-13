https://ria.ru/20240513/efimov-1944811149.html

Ефимов: около 40 тысяч москвичей получат жилье по программе реновации в ЗАО

Ефимов: около 40 тысяч москвичей получат жилье по программе реновации в ЗАО - РИА Новости, 13.05.2024

Ефимов: около 40 тысяч москвичей получат жилье по программе реновации в ЗАО

Около 40 тысяч жителей Западного административного округа Москвы получат возможность переехать в новые благоустроенные квартиры по программе реновации жилищного РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:06

2024-05-13T10:06

2024-05-13T10:06

жилье

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Около 40 тысяч жителей Западного административного округа Москвы получат возможность переехать в новые благоустроенные квартиры по программе реновации жилищного фонда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Новостройки для программы реновации располагаются в восьми районах Западного административного округа, 37 из них площадью более 822 тысяч квадратных метров находятся на месте расселенного жилья. С начала этого года передали под заселение пять новостроек в районах Можайский, Фили-Давыдково и Филевский парк", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.По его словам, на западе столицы проектируют и строят около 1,1 миллиона квадратных метров комфортного жилья.По данным главы департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкина, в ЗАО демонтированы 58 устаревших домов, еще 19 полностью расселены. Передано под заселение 37 новых домов, в которых отпраздновали новоселье уже более 6,8 тысячи семей. Ведется строительство еще 21 жилого дома.Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в новые дома переселено более 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние 5 лет в рамках регионального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с 3 миллионов до 5–7 миллионов "квадратов" в год.

https://ria.ru/20240425/efimov-1942144368.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , стройкомплекс москвы