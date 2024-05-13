https://ria.ru/20240513/efimov-1944808971.html

Ефимов: в I квартале Москва выделила 91 участок в рамках АИП

Ефимов: в I квартале Москва выделила 91 участок в рамках АИП - РИА Новости, 13.05.2024

Ефимов: в I квартале Москва выделила 91 участок в рамках АИП

Жилые дома, объекты социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры построят на 91 участке, выделенном застройщикам властями Москвы для этих целей,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:11

2024-05-13T14:11

2024-05-13T14:11

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Жилые дома, объекты социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры построят на 91 участке, выделенном застройщикам властями Москвы для этих целей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Участки общей площадью более 86 гектаров были предоставлены в I квартале этого года в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП)."За первый квартал этого года город выделил 86,08 гектара земли для строительства за счет бюджета школ, детских садов, учреждений здравоохранения и административных зданий. Застройщики также проведут реконструкцию и возведут новые дороги, транспортные развязки, эстакады и мосты. Всего заключен 91 договор на предоставление участков в безвозмездное пользование", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.В частности, в рамках АИП планируется построить детсад в Раменках и школу в Южном Бутово, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Всего же под дошкольные учебные заведения и школы зарезервировано почти 14,5 гектара. Спортивные, культурные и другие объекты займут почти 6,7 гектара. Так, здание для Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко площадью более пяти тысяч квадратных метров возведут в районе Савеловский, а в районе Филевский Парк к 2028 году предполагается завершить строительство многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

https://ria.ru/20230418/moskva-1865981183.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы