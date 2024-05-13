https://ria.ru/20240513/efimov-1944808971.html
Ефимов: в I квартале Москва выделила 91 участок в рамках АИП
Ефимов: в I квартале Москва выделила 91 участок в рамках АИП - РИА Новости, 13.05.2024
Ефимов: в I квартале Москва выделила 91 участок в рамках АИП
Жилые дома, объекты социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры построят на 91 участке, выделенном застройщикам властями Москвы для этих целей,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:11
2024-05-13T14:11
2024-05-13T14:11
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941057989_0:23:1366:791_1920x0_80_0_0_126960b71932e8dfe0418728ccf4a5f0.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Жилые дома, объекты социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры построят на 91 участке, выделенном застройщикам властями Москвы для этих целей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Участки общей площадью более 86 гектаров были предоставлены в I квартале этого года в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП)."За первый квартал этого года город выделил 86,08 гектара земли для строительства за счет бюджета школ, детских садов, учреждений здравоохранения и административных зданий. Застройщики также проведут реконструкцию и возведут новые дороги, транспортные развязки, эстакады и мосты. Всего заключен 91 договор на предоставление участков в безвозмездное пользование", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.В частности, в рамках АИП планируется построить детсад в Раменках и школу в Южном Бутово, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Всего же под дошкольные учебные заведения и школы зарезервировано почти 14,5 гектара. Спортивные, культурные и другие объекты займут почти 6,7 гектара. Так, здание для Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко площадью более пяти тысяч квадратных метров возведут в районе Савеловский, а в районе Филевский Парк к 2028 году предполагается завершить строительство многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.
https://ria.ru/20230418/moskva-1865981183.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941057989_77:0:1290:910_1920x0_80_0_0_bb67e1e3f0bc6e0898932bf42d388f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Жилые дома, объекты социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры построят на 91 участке, выделенном застройщикам властями Москвы для этих целей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Участки общей площадью более 86 гектаров были предоставлены в I квартале этого года в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП).
"За первый квартал этого года город выделил 86,08 гектара земли для строительства за счет бюджета школ, детских садов, учреждений здравоохранения и административных зданий. Застройщики также проведут реконструкцию и возведут новые дороги, транспортные развязки, эстакады и мосты. Всего заключен 91 договор на предоставление участков в безвозмездное пользование", – привели слова Ефимова в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы.
В частности, в рамках АИП планируется построить детсад в Раменках и школу в Южном Бутово, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман
. Всего же под дошкольные учебные заведения и школы зарезервировано почти 14,5 гектара. Спортивные, культурные и другие объекты займут почти 6,7 гектара. Так, здание для Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко
площадью более пяти тысяч квадратных метров возведут в районе Савеловский, а в районе Филевский Парк к 2028 году предполагается завершить строительство многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.