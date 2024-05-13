https://ria.ru/20240513/dvornikov-1945526217.html

В ДОСААФ рассказали о подготовке пилотов и специалистов по дронам

В ДОСААФ рассказали о подготовке пилотов и специалистов по дронам - РИА Новости, 13.05.2024

В ДОСААФ рассказали о подготовке пилотов и специалистов по дронам

Особое внимание в дорожной карте развития ДОСААФ уделено подготовке авиационных пилотов, специалистов по дронам и по борьбе с ними, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:22

2024-05-13T11:22

2024-05-13T11:22

космос - риа наука

александр дворников

досааф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Особое внимание в дорожной карте развития ДОСААФ уделено подготовке авиационных пилотов, специалистов по дронам и по борьбе с ними, сообщил в интервью РИА Новости председатель организации генерал армии Александр Дворников. "Особое внимание в дорожной карте уделено деятельности авиационных организаций, определены мероприятия по обеспечению целевой первоначальной летной подготовки всех кандидатов для поступления в высшие авиационные военные заведения, а также воспитанников суворовских и кадетских довузовских образовательных организаций Минобороны России", - сказал Дворников. Кроме того, будет уделено пристальное внимание подготовке специалистов беспилотных авиационных систем специалистов противодействия БПЛА, отметил генерал.

https://ria.ru/20231225/bespilotniki-1917840177.html

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2024

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космос - риа наука, александр дворников, досааф