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В ДОСААФ рассказали о подготовке пилотов и специалистов по дронам - РИА Новости, 13.05.2024
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11:22 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/dvornikov-1945526217.html
В ДОСААФ рассказали о подготовке пилотов и специалистов по дронам
В ДОСААФ рассказали о подготовке пилотов и специалистов по дронам - РИА Новости, 13.05.2024
В ДОСААФ рассказали о подготовке пилотов и специалистов по дронам
Особое внимание в дорожной карте развития ДОСААФ уделено подготовке авиационных пилотов, специалистов по дронам и по борьбе с ними, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:22
2024-05-13T11:22
космос - риа наука
александр дворников
досааф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Особое внимание в дорожной карте развития ДОСААФ уделено подготовке авиационных пилотов, специалистов по дронам и по борьбе с ними, сообщил в интервью РИА Новости председатель организации генерал армии Александр Дворников. "Особое внимание в дорожной карте уделено деятельности авиационных организаций, определены мероприятия по обеспечению целевой первоначальной летной подготовки всех кандидатов для поступления в высшие авиационные военные заведения, а также воспитанников суворовских и кадетских довузовских образовательных организаций Минобороны России", - сказал Дворников. Кроме того, будет уделено пристальное внимание подготовке специалистов беспилотных авиационных систем специалистов противодействия БПЛА, отметил генерал.
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космос - риа наука, александр дворников, досааф
Космос - РИА Наука, Александр Дворников, ДОСААФ
В ДОСААФ рассказали о подготовке пилотов и специалистов по дронам

Дворников: в плане развития ДОСААФ уделено внимание подготовке пилотов дронов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Особое внимание в дорожной карте развития ДОСААФ уделено подготовке авиационных пилотов, специалистов по дронам и по борьбе с ними, сообщил в интервью РИА Новости председатель организации генерал армии Александр Дворников.
«
"Особое внимание в дорожной карте уделено деятельности авиационных организаций, определены мероприятия по обеспечению целевой первоначальной летной подготовки всех кандидатов для поступления в высшие авиационные военные заведения, а также воспитанников суворовских и кадетских довузовских образовательных организаций Минобороны России", - сказал Дворников.
Кроме того, будет уделено пристальное внимание подготовке специалистов беспилотных авиационных систем специалистов противодействия БПЛА, отметил генерал.
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