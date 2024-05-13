https://ria.ru/20240513/dvornikov-1945510978.html

Александр Дворников: членом ДОСААФ теперь можно стать с 14 лет

Александр Дворников: членом ДОСААФ теперь можно стать с 14 лет - РИА Новости, 13.05.2024

Александр Дворников: членом ДОСААФ теперь можно стать с 14 лет

В Москве 30 января этого года прошел VI Внеочередной съезд ДОСААФ России, на котором был выбран новый председатель организации. Руководителем ДОСААФ избран... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:40

2024-05-13T10:40

2024-05-13T10:40

интервью

россия

александр дворников

досааф

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В Москве 30 января этого года прошел VI Внеочередной съезд ДОСААФ России, на котором был выбран новый председатель организации. Руководителем ДОСААФ избран генерал армии Александр Дворников, Герой России, бывший командующий войсками Южного военного округа. Ранее он командовал российской группировкой войск в Сирии. Его кандидатура была внесена министром обороны России Сергеем Шойгу по согласованию с президентом. Также на съезде обсуждалась стратегия развития ДОСААФ до 2030 года. О том, какие планы у организации, какие стоят задачи, и как их решать, Дворников рассказал в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову.– Александр Владимирович, прошли первые 100 дней вашего руководства организацией, каковы основные задачи и проблемы, которые вы определили, как приоритетные на ближайшее время и на перспективу?– За это время мы смогли наладить взаимодействие со всеми федеральными органами исполнительной власти, различными организациями, которые занимаются патриотической работой. Наши главные цели – содействие укреплению обороноспособности страны, повышение эффективности военно-патриотического воспитания и координация этой деятельности. Мы обсудили и согласовали с ними пути достижения целей и задач, которые возложены на ДОСААФ России. В первую очередь это связано с подготовкой проекта федерального закона о ДОСААФ России, чтобы придать нашей организации законную основу для дальнейшей деятельности.Обсудили с главами регионов, а также руководителями региональных отделений ДОСААФ имеющиеся возможности по развитию. Наметили пути решения по развитию региональных отделений с таким расчетом, чтобы они соответствовали уставным требованиям оборонного общества и тем государственным задачам, которые возложены на ДОСААФ России.Надо понимать, что ДОСААФ России – это большая, многопрофильная организация, осуществляющая свою деятельность практически во всех регионах нашей страны. При этом каждая организация представляет собой самостоятельное юридическое лицо, ведущее образовательную, воспитательную, спортивную, финансово-хозяйственную деятельность.По-разному выстроены взаимоотношения структурных подразделений ДОСААФ с органами государственной власти в субъектах Российской Федерации. С учетом этого приняты решения по повышению эффективности управления, в первую очередь, это касается централизации всех процессов. Поэтому проведены структурные и кадровые изменения, как в Центральном совете, так и в региональных отделениях. Мы оптимизируем аппарат, чтобы наши ресурсы были максимально направлены на практическую работу. В этом вопросе главная задача – создание действенной системы управления.– Каково содержание дорожной карты ДОСААФ, которую вы представили в марте 2024 года председателю наблюдательного совета общества – министру обороны РФ Сергею Шойгу?– Мы достаточно скрупулезно проанализировали все имеющиеся проблемы и недостатки в нашей деятельности за предыдущие годы, провели анализ, на основании которого и была разработана дорожная карта. По сути, это перечень ключевых мероприятий, направленных на формирование нового образа оборонной организации и эффективное решение государственных задач и максимальное содействие Вооруженным силам Российской Федерации. Ключевое – создание единой системы подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, которые призваны объединить все организации, занимающиеся военно-патриотическим воспитанием.Здесь главный принцип – непрерывность воспитания и подготовки в создаваемых Единых многофункциональных центрах. В своей структуре единые центры (ЕЦ) будут иметь региональные центры (РЦ) и зональные центры (ЗЦ). В каждом регионе они будут формироваться с учетом особенностей, наличия материально-технической базы (автошколы, аэродромы) и количества жителей, проживающих в городах, районах. На базе единых центров будет вестись подготовка по трем основным целевым группам. Патриотическая работа, занятия в кружках и секциях, начальная военная подготовка – с 8 до 18 лет. С 14 лет – вступление в ДОСААФ (ранее в члены в ДОСААФ мы принимали с 18 лет). Начальная военная подготовка, например, проведение пятидневных военных сборов для школьников старших классов. Уже есть пилотный проект, через наши центры проходят подготовку десятиклассники. С 17 до 30 лет – подготовка по ВУС (военно-учетные специальности) граждан, которые готовятся к прохождению воинской службы в рядах Вооруженных сил России. С 18 лет до 65 – подготовка граждан, находящихся в запасе. Здесь мы решаем задачу по поддержанию необходимых навыков у населения, прошедшего службу в ВС РФ. Таким образом, реализуется принцип "ДОСААФ для жизни и на всю жизнь".На наблюдательном совете предложены меры по значительному расширению перечня военно-учетных специальностей, по которым осуществляется подготовка граждан в образовательных организациях ДОСААФ России, а также увеличению количества граждан, прошедших подготовку по смежным специальностям и получивших дополнительную военную подготовку в образовательных организациях среднего профессионального образования для получения военно-учетной специальности.Определены мероприятия по участию ДОСААФ России в развитии физической культуры и спорта, а также видов спорта с использованием авиационной и другой техники, военно-прикладных и служебно-прикладных дисциплин.Особое внимание в дорожной карте уделено деятельности авиационных организаций, определены мероприятия по обеспечению целевой первоначальной летной подготовки всех кандидатов для поступления в высшие авиационные военные заведения, а также воспитанников суворовских и кадетских довузовских образовательных организаций Минобороны России. Подготовка специалистов беспилотных авиационных систем и специалистов противодействия БПЛА; первоначальная парашютная подготовка, в том числе граждан по ВУС, суворовцев, кадетов и юнармейцев. Также в Дорожной карте определены комплексные мероприятия по участию ДОСААФ России в подготовке граждан, пребывающих в запасе, в выполнении мероприятий гражданской обороны и защиты населения.– Есть ли в планах развитие авиации ДОСААФ?– В настоящий момент авиация для нас является важным и перспективным направлением. ДОСААФ имеет богатейший исторический опыт, накопленный в советское время и в современный период. Самая главная задача на данном этапе – это закрепление в законодательстве статуса авиации ДОСААФ. На сегодняшний день прорабатывается вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты. Мы готовим свои предложения, которые позволят выполнять государственные задачи на новом уровне. Для этого привлекли экспертное сообщество из авиационной отрасли. Со многими заинтересованными и компетентными органами проведены рабочие встречи, на которых получена полная поддержка всех этапов развития.Заострю внимание на основных задачах. Первое – возродить первоначальную летную подготовку для кандидатов в летные военные и гражданские учебные заведения. В том числе это позволит на ранней стадии определить профессиональную годность кандидата. В этом году в качестве эксперимента, на базе ОАНО "Учебный центр легкомоторной авиации и планеризма ДОСААФ России" планируется провести первоначальную летную подготовку на планерах с воспитанниками Тверского Суворовского военного училища на аэродроме "Змеево" ПОУ "Тверской областной АСК ДОСААФ России". В июне курсанты совершат свои первые полеты. Второе – расширить сеть образовательных организаций, занимающихся подготовкой операторов БПЛА для вооруженных сил и нужд народного хозяйства. В настоящее время более 40 организаций ДОСААФ России уже осуществляют деятельность по подготовке операторов FPV-дронов и БПЛА коптерного типа. Третье – расширить охват граждан, занимающихся парашютно-десантной подготовкой для вооруженных сил. В том числе с максимальным охватом воспитанников СВУ, Нахимовского военно-морского училища и кадетских корпусов.– Какая военно-учетная специальность, преподаваемая в ДОСААФ, сегодня является самой востребованной?– В настоящее время прорабатывается вопрос о значительном расширении перечня ВУС для ВС РФ. Одной из самых востребованных военно-учетных специальностей в образовательных организациях ДОСААФ России является специалист по эксплуатации автомобильной техники (автомобили категории "С"), проще говоря, водитель грузовых автомобилей, состоящих на вооружении в российской армии: КамАЗ 4310 и Урал 4320 и другие их модификации. Ежегодно свыше 25 тысяч призывников проходят обучение в образовательных организациях ДОСААФ России по специальности "водитель автотранспортных средств". Опыт СВО показывает важность логистики и необходимость подготовленных водительских кадров. Быстро доставить груз, подвезти БК, провести эвакуацию – очень важно.Особый интерес у призывников вызывает подготовка по военно-учетным специальностям водитель-десантник, водитель автомобильных и пневмоколесных кранов (водитель-крановщик), водитель автобуса (автомобили категории "Д"). Эти специальности востребованы не только в войсках, но и в народном хозяйстве, после увольнения в запас.– Планирует ли ДОСААФ России расширять сегмент своих автошкол?– В настоящее время рассматривается вопрос о введении в общих образовательных учреждениях (школах) автодела. По задумке, начиная с 16 лет старшеклассник пройдет обучение, и в 18 он сможет управлять автомобилем. Конечно, эту функцию должно выполнить ДОСААФ, которое имеет огромный опыт в качественной подготовке водителей. Если говорить о частных авто школах, то многие не имеют собственной технической базы и автодромов. У ДОСААФ это есть, и в этом наше преимущество. Еще 10 лет назад в России существовало около 14 тысяч автошкол. Сейчас их около 5,96 тысячи. Особенно много автошкол закрылось с начала 2022 года. С рынка уходят в первую очередь небольшие и несетевые организации. Доля образовательных услуг ДОСААФ России по подготовке водительских профессий в 2023 году составила 17,17% и продолжает расти. Несмотря на все трудности, образовательные организации ДОСААФ России целенаправленно, на имеющейся учебно-материальной базе, повышают качество обучения водителей при снижении затрат на обучения. По итогам прошлого года в 862 образовательных организациях ДОСААФ России было подготовлено 235 234 водителей различной категории. Из них, 11,5 тысяч водителей категории "С" и 12 тысяч водителей категории "С, Е", что составляет более 70% от общего числа подготовленных водителей в стране за прошедший год. Кроме того, ДОСААФ России ведет плановую подготовку водителей-дальнобойщиков в 83 регионах страны. Образовательные организации ДОСААФ России обладают хорошей базой для подготовки водителей-дальнобойщиков, имеются программы подготовки, согласованные с заказчиками. В ДОСААФ России готовы предложить в любом регионе страны осуществлять подготовку водителей разных категорий.– Планирует ли ДОСААФ привлекать к работе ветеранов СВО?– Как я и говорил, наши приоритетные направления работы – это первоначальная военная подготовка в школах. Подготовка граждан по ВУС с введением дополнительных занятий по основам общевойсковой подготовки. Для подготовки граждан, пребывающих в запасе (ГПЗ), стремимся привлекать и максимально расширить количество преподавателей инструкторов из числа ветеранов и участников СВО.В настоящее время подготовка ГПЗ проходит бессистемно. Мы хотим все объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО. В этом плане, конечно, опыт СВО бесценен. Знания, практические навыки, опыт мы планируем использовать в разработке и внедрении учебных программ. Уже сейчас организована работа по привлечению ветеранов СВО, а также участников боевых действий в качестве инструкторов в том числе и по военно-патриотической подготовке. Сегодня мы вводим более 1000 должностей в региональных отделениях и образовательных организациях ДОСААФ по военно-патриотическому воспитанию и спортивной подготовке граждан.– Сегодня "лицами" ДОСААФ являются такие легендарные ветераны движения как Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Планируется ли задействовать в агитационной работе для привлечения в организацию молодежи современных героев, в том числе ветеранов спецоперации, которые ранее проходили подготовку у вас?– Почти вековую историю ДОСААФ своим примером писали истинные патриоты нашей Родины! Сегодня современные защитники Отечества в условиях специальной военной операции приумножают исторические традиции оборонного общества. Наши сотрудники в рядах добровольцев выполняют боевые задачи в ходе СВО. Пример тому – Герой Российской Федерации, кавалер ордена Мужества, оператор БПЛА Мизерный Юрий Сергеевич. С января 2018 года работал начальником ПОУ "Павлово-Посадская школа РО ДОСААФ России Московской области". За время работы в ДОСААФ России был награжден орденом ДОСААФ "За заслуги" 3-й степени.– Нет ли в планах реорганизации ДОСААФ изменения названия?– Нет. ДОСААФ – это оборонная организация с почти вековой историей и большими традициями. За большой вклад в укрепление обороноспособности страны ДОСААФ СССР было награждено орденами Красного Знамени (1947) и Ленина (1977). Мы опираемся на опыт ДОСААФ СССР – эта мощнейшая организация в свое время дала большой кадровый потенциал для наших Вооруженных сил, воспитала много поколений, которые принесли пользу нашей Родине. Мы надеемся возродить былые традиции, чтобы ДОСААФ России превзошла тот хороший накопленный опыт в советские времена и стала одной из ведущих организаций в системе военно-патриотической работы и подготовке граждан к службе.– Со времен СССР ДОСААФ располагает огромной материально-технической базой. Удалось ли ее сохранить?– Все мы помним непростое время в 90-е годы. Несмотря на тяжелый период жизни нашей страны, можно сказать, что в целом материально-техническая база ДОСААФ после распада Советского Союза была сохранена. Для понимания, изначально имущественный комплекс организации находился в собственности организаций, входящих в структуру ДОСААФ. Однако для того, чтобы защитить имущественный комплекс от его неправомерного выбытия из состава оборонного общества, управленческие процессы требуют централизации. Именно поэтому мы организовали работу по проведению тотальной инвентаризации, по результатам которой обеспечим твердое централизованное управление имеющейся материально-технической базой, а значит, сможем выполнять государственные задачи. Все имущество ДОСААФ должно использоваться на благо оборонного общества, подготовки граждан с пользой для Родины. Это и делаем. Есть, конечно, и трудности, но эту цель выполним.Уже сейчас могу сказать, что более полутора тысяч объектов недвижимости ДОСААФ России могут быть использованы для создания Единых центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. Вместе с тем важно отметить, что сам имущественный комплекс, в большей степени имеющийся в организации еще со времен Советского Союза, нуждается в комплексной модернизации и обновлении в соответствии с современными стандартами и с учетом новых вызовов, которые нам диктует специальная военная операция.Все это требует поддержки, как со стороны федеральных органов власти, так и органов власти субъектов Российской Федерации. Мы уже сейчас выходим с предложением к главам субъектов для совместной работы по обновлению и восстановлению объектов. Например, в Приморском крае в тесном взаимодействии с губернатором Олегом Кожемяко привели в образцовое состояние Единый центр, в котором осуществляется подготовка граждан к военной службе и военно-патриотическое воспитание. На этой базе проходят подготовку юнармейцы, здесь же организован УМЦ "Авангард". На этой же базе готовится допризывная молодежь, которая получает ВУС для службы в армии. И здесь же планируется подготовка граждан, пребывающих в запасе.

https://ria.ru/20240223/dosaaf-1929199432.html

https://ria.ru/20240320/zasedanie-1934570159.html

https://ria.ru/20230915/molodezh-1896618364.html

https://ria.ru/20230426/drony-1867978850.html

https://ria.ru/20240131/prava-1924648258.html

https://ria.ru/20230822/podgotovka-1891427084.html

https://radiosputnik.ru/20240508/putin-1944671144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, александр дворников, досааф