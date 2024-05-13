https://ria.ru/20240513/dubin-1944673820.html

Михаил Дубин: маркировка товаров принесла более триллиона рублей

Михаил Дубин: маркировка товаров принесла более триллиона рублей - РИА Новости, 13.05.2024

Михаил Дубин: маркировка товаров принесла более триллиона рублей

Текстиль, пиво, молоко, икра, антисептики и велосипеды – все эти товары объединила маркировка. О том, как маркетплейсы теперь работают с нелегальными товарами,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:00

2024-05-13T10:00

2024-05-13T10:00

интервью

россия

узбекистан

uber

netflix

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

технологии

центр развития перспективных технологий

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Текстиль, пиво, молоко, икра, антисептики и велосипеды – все эти товары объединила маркировка. О том, как маркетплейсы теперь работают с нелегальными товарами, новых отечественных разработках и патентах, а также есть ли у системы маркировки будущее за пределами России, в интервью РИА Новости рассказал руководитель оператора системы "Честный знак" – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. Беседовала Анна Шавырина.– Вы маркируете товары в России пять лет. Начинали с табака, сегодня маркируются уже 17 категорий. Как вы оцениваете первые итоги пятилетки? Сколько она принесла бюджету?– На конец 2023 года сумма дополнительных поступлений в бюджет страны и легальному бизнесу от маркировки превысила один триллион рублей. И да, в июне будет пять лет, как мы работаем на принципах соглашения о государственно-частном партнерстве, нам предстоит еще десять.– Что внесло наибольший вклад в эту сумму?– Порядка 800 миллиардов из этого триллиона – это фискальный эффект. То есть налоги, сборы, акцизы и так далее, поэтому самый большой эффект приносят подакцизные группы. По цифрам это, конечно же, табак – порядка 30% приходится на него. В целом с начала введения маркировки налоговые поступления от табачной продукции увеличились более чем в два раза.При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 11%. За время внедрения системы в стране было закрыто 45 нелегальных табачных фабрик, а 18 производств легализовалось. Кроме того, на сегодняшний день Россия, наверное, – одна из очень немногих стран в мире, если не единственная, где вся табачная продукция подлежит маркировке строго в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.– А какая категория вызвала больше всего проблем на этапе запуска маркировки?– Для нас каждая категория – это как ребенок. Нельзя сказать, что кого-то любишь больше, кого-то меньше, кто-то более проблемный, а кто-то – менее. Каждая из отраслей, где начинался этот процесс, нас многому учила. Например, мы научились внедрять маркировку гораздо быстрее. Если посмотреть на молочную продукцию, то внедрение там растянулось более чем на два года, а вот в сладкой воде процесс в прошлом году был в пределах полугода.Но, конечно же, были и вызовы, которые нам удалось преодолеть. Например, с сигаретами мы столкнулись с очень высокой скоростью производства – до двух тысяч пачек в минуту, а в молочной продукции – с разнообразием форм-фактора и видов упаковки. Сейчас в России благодаря внедрению маркировки развернута самая большая в мире система из 120 производителей упаковки, которые способны наносить динамически изменяемый код в процессе производства этой упаковки, на очень высокой скорости.Из интересного за последнее время – алюминиевая банка. Много от кого звучало, что найти решение для маркировки таких банок невозможно. Но нам удалось первыми в мире сделать такую систему, которая позволяет с помощью лазеров наносить код на алюминиевую банку на скорости до 80 тысяч банок в час. Безусловно, при поддержке властей. Для этого пришлось поменять ключ на этих банках. Но в итоге это техническое решение мы запатентовали в России и сейчас оформляем международные патенты.– С лазерами в этой связи нет проблем? Как и в целом с оборудованием и материалами для маркировки?– Первые массовые опасения мы услышали в марте 2022 года, но уже тогда для них не было особых оснований, потому что в то время порядка 80% кодов наносилось на отечественном оборудовании или оборудовании из дружеских стран. Конечно, определенная зависимость от импортных поставок была, но мы приложили усилия для решения этого вопроса. Была в том числе запущена программа по локализации оборудования, сформирован склад оборудования и наиболее популярных расходных материалов – наш собственный склад с неснижаемым запасом на полгода.При этом сама система цифровой маркировки сегодня является одним из самых масштабных цифровых проектов не только в стране, но и в мире. Она обрабатывает почти 600 тысяч операций в секунду – это больше, чем Uber или Netflix.– Стоит ли ждать в ближайшее время запуска новых экспериментов? В каких категориях?– По 14 типам товаров уже сейчас проводятся добровольные эксперименты. Кроме того, ждем решения правительства по слабоалкогольной продукции, кабелям, ноутбукам и смартфонам. А общий объем товаров, которые сейчас включены в систему маркировки, – около 15% несырьевого ВВП страны.– Как складываются сейчас ваши отношения с маркетплейсами? На них часто поступают жалобы из-за некачественного или неоригинального товара.– Мы активно развиваем сотрудничество с маркетплейсами, со всеми крупнейшими игроками были заключены соглашения. Еще в том году маркетплейсы стали полноценными участниками оборота антисептиков, кресел-колясок, БАД, медицинских изделий, безалкогольных напитков и товаров легкой промышленности. У площадок появилась ответственность передавать данные об обороте маркируемых товаров в систему, а также контролировать соблюдение требований маркировки со стороны поставщиков. Промежуточные результаты такой совместной работы следующие: факты нарушений по данным системы маркировки подтвердились по 92% поступивших жалоб. Из них в 40% случаев маркетплейсы выписали продавцу штраф, заблокировали товар или сделали предупреждение, в 60% – продавца проинформировали о нарушении с требованием его устранить. Повторных нарушений на сегодня зафиксировано не было.С 1 сентября этого года по решению правительства аналогичные правила для онлайн-площадок заработают в отношении шести новых групп товаров: обуви, фототехники, шин, парфюма, молочной продукции и упакованной воды.– Не могу не спросить про громкий случай с армянской минеральной водой "Джермук", который произошел в феврале. Было ли завершено расследование? Стало ли понятно, как это могло случиться с маркируемой водой?– Расследование до сих пор продолжается. Хочу отметить, что в этой тяжелой ситуации именно маркировка помогла предпринять оперативные меры и купировать риски распространения. По поручению Роспотребнадзора удалось в кратчайшие сроки – в течение двух часов – определить местонахождение потенциально опасной продукции и заблокировать ее дальнейшую реализацию в розницу. А для потребителей добавили уведомление с предостережением в приложение "Честный знак".– А что насчет трансфера технологий системы маркировки? На каком этапе этот процесс? Какие страны высказывают свою заинтересованность в этом?– Если говорить про другие страны, то мы работаем на пространстве ЕАЭС, в Узбекистане тоже уже используются российские технологии. Дальше масштабироваться мы готовы, фиксируем интерес от разных стран.– У вас уже есть представление о том, как будет происходить трансфер технологий системы маркировки? "Честный знак" начнет работать напрямую в других странах? Или вы хотите просто делиться опытом?– Возможен любой сценарий. Но важно понимать, что, во-первых, оператор всегда будет местным, потому что в системе содержится большое количество чувствительных данных. Поэтому прямое присутствие там не предполагается, а вот трансфер технологий вполне возможен. И поскольку мы все-таки говорим про систему, которая дает большую выгоду для государства, каждая страна заинтересована в определенной кастомизации системы под себя. Поэтому это не какое-то коробочное решение, как, условно, Microsoft Office, который по всему миру можно использовать один и тот же. В этом случае, конечно, у каждой системы будут свои особенности.

https://ria.ru/20240222/tseny-1928871308.html

https://ria.ru/20240319/markirovka-1934144594.html

https://ria.ru/20240312/markirovka-1932403796.html

https://realty.ria.ru/20240207/eksperiment-1925765233.html

https://ria.ru/20240215/dzhermuk-1927538023.html

https://ria.ru/20240115/markirovka-1921333829.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, узбекистан, uber, netflix, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), технологии, центр развития перспективных технологий, маркетплейс