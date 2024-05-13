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Британских военных на учениях НАТО пугали российскими дронами, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
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04:07 13.05.2024 (обновлено: 04:24 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/drony-1945486810.html
Британских военных на учениях НАТО пугали российскими дронами, сообщили СМИ
Британских военных на учениях НАТО пугали российскими дронами, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
Британских военных на учениях НАТО пугали российскими дронами, сообщили СМИ
Британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупреждали, что дроны РФ похитят данные с их телефонов, для военных ввели строгие ограничения на пользование... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T04:07
2024-05-13T04:24
эстония
россия
нато
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупреждали, что дроны РФ похитят данные с их телефонов, для военных ввели строгие ограничения на пользование интернетом и связью, пишет издание Times со ссылкой на источники. "Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств "личные контактные данные близких", - говорится в сообщении. По данным издания, в число оборудования, якобы используемого для такого кибершпионажа, входят сложные дроны, оснащённые электроникой наблюдения, а также портативные телефонные антенны, перевозимые по земле. Один солдат воздушной эскадрильи связи британской армии рассказал Times, что больше всего военные опасаются за утечку данных геолокации, а также информации с мобильных телефонов. Британцы приняли необходимые меры для защиты личного состава, так, например, военные оставляют телефоны в жилых комнатах во время учений и операций. Кроме того, сообщается, что эстонских солдат во время операций заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что у них нет с собой телефонов, и они следуют строгой политике запрета на связь.
https://ria.ru/20240507/khakery-1944270846.html
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эстония, россия, нато
Эстония, Россия, НАТО
Британских военных на учениях НАТО пугали российскими дронами, сообщили СМИ

Times: британских военных предупредили, что дроны РФ могут похитить их данные

© РИА Новости / Мария МарикянБоец готовит FPV-дрон к полету
Боец готовит FPV-дрон к полету - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец готовит FPV-дрон к полету. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупреждали, что дроны РФ похитят данные с их телефонов, для военных ввели строгие ограничения на пользование интернетом и связью, пишет издание Times со ссылкой на источники.
«
"Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств "личные контактные данные близких", - говорится в сообщении.
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По данным издания, в число оборудования, якобы используемого для такого кибершпионажа, входят сложные дроны, оснащённые электроникой наблюдения, а также портативные телефонные антенны, перевозимые по земле.
Один солдат воздушной эскадрильи связи британской армии рассказал Times, что больше всего военные опасаются за утечку данных геолокации, а также информации с мобильных телефонов. Британцы приняли необходимые меры для защиты личного состава, так, например, военные оставляют телефоны в жилых комнатах во время учений и операций.
Кроме того, сообщается, что эстонских солдат во время операций заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что у них нет с собой телефонов, и они следуют строгой политике запрета на связь.
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