https://ria.ru/20240513/drony-1945486810.html

Британских военных на учениях НАТО пугали российскими дронами, сообщили СМИ

Британских военных на учениях НАТО пугали российскими дронами, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024

Британских военных на учениях НАТО пугали российскими дронами, сообщили СМИ

Британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупреждали, что дроны РФ похитят данные с их телефонов, для военных ввели строгие ограничения на пользование... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T04:07

2024-05-13T04:07

2024-05-13T04:24

эстония

россия

нато

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Британских военных на учениях НАТО в Эстонии предупреждали, что дроны РФ похитят данные с их телефонов, для военных ввели строгие ограничения на пользование интернетом и связью, пишет издание Times со ссылкой на источники. "Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств "личные контактные данные близких", - говорится в сообщении. По данным издания, в число оборудования, якобы используемого для такого кибершпионажа, входят сложные дроны, оснащённые электроникой наблюдения, а также портативные телефонные антенны, перевозимые по земле. Один солдат воздушной эскадрильи связи британской армии рассказал Times, что больше всего военные опасаются за утечку данных геолокации, а также информации с мобильных телефонов. Британцы приняли необходимые меры для защиты личного состава, так, например, военные оставляют телефоны в жилых комнатах во время учений и операций. Кроме того, сообщается, что эстонских солдат во время операций заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что у них нет с собой телефонов, и они следуют строгой политике запрета на связь.

https://ria.ru/20240507/khakery-1944270846.html

https://ria.ru/20240203/estoniya-1925269565.html

эстония

россия

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эстония, россия, нато