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На Западе приняли неожиданное решение, касающееся россиян
На Западе приняли неожиданное решение, касающееся россиян - РИА Новости, 13.05.2024
На Западе приняли неожиданное решение, касающееся россиян
Корпорация Microsoft сняла ограничения на обновления Windows и Office для пользователей из России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:51
2024-05-13T08:51
2024-05-13T08:51
экономика
технологии
россия
украина
владимир макаров
microsoft corporation
руссофт
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Корпорация Microsoft сняла ограничения на обновления Windows и Office для пользователей из России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию "Руссофт"."Например, Windows 11 23H2 вновь скачивается на компьютеры без VPN, аналогичная ситуация и с Office — можно загрузить образ продукта, не прибегая к дополнительному ПО", — подчеркнули в издании.Отмечается, что ранее такие функции были недоступны для российских пользователей. По словам президента ассоциации "Руссофта" Владимира Макарова, Microsoft пытается найти доступные варианты, чтобы не потерять важный для корпорации российский рынок. Несмотря на то, что компания заявляет об обратном, она обещает полную поддержку своего программного обеспечения, говорится в материале.В марте 2022 Microsoft объявила, что уходит с российского рынка из-за событий на Украине. В частности, она приостановила продажи и предоставление услуг, а также сократила 400 российских сотрудников. При этом корпорация подчеркивала, что продолжит выполнять обязательства перед клиентами в России.
https://ria.ru/20240325/oblaka-1935581570.html
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экономика, технологии, россия, украина, владимир макаров, microsoft corporation, руссофт
Экономика, Технологии, Россия, Украина, Владимир Макаров, Microsoft Corporation, Руссофт
На Западе приняли неожиданное решение, касающееся россиян
"Известия": пользователи из России вновь получили доступ к обновлениям Microsoft