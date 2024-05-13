https://ria.ru/20240513/dosaaf-1945483335.html

Вступать в ДОСААФ разрешили с 14 лет

Вступать в ДОСААФ разрешили с 14 лет - РИА Новости, 13.05.2024

Вступать в ДОСААФ разрешили с 14 лет

Вступить в ДОСААФ теперь можно будет с 14 лет, сообщил в интервью РИА Новости новый руководитель организации генерал армии Александр Дворников. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T02:53

2024-05-13T02:53

2024-05-13T02:53

россия

александр дворников

сергей сафронов (телеведущий)

досааф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Вступить в ДОСААФ теперь можно будет с 14 лет, сообщил в интервью РИА Новости новый руководитель организации генерал армии Александр Дворников. Ранее в ДОСААФ принимали с 18 лет. "Патриотическая работа, занятия в кружках и секциях, начальная военная подготовка - с 8 до 18 лет. С 14 лет – вступление в ДОСААФ. Начальная военная подготовка, например, проведение пятидневных военных сборов для школьников старших классов. Уже есть пилотный проект, через наши центры проходят подготовку десятиклассники", - сказал Дворников. Он сообщил, что с 17 до 30 лет будет проходить подготовка по военно-учетным специальностям граждан, которые готовятся к воинской службе в рядах Вооруженных сил России. "С 18 лет до 65 - подготовка граждан, находящихся в запасе. Здесь мы решаем задачу по поддержанию необходимых навыков у населения, прошедшего службу в ВС РФ. Таким образом, реализуется принцип "ДОСААФ для жизни и на всю жизнь", - сказал Дворников.

https://ria.ru/20240131/prava-1924648258.html

https://ria.ru/20240320/zasedanie-1934570159.html

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россия, александр дворников, сергей сафронов (телеведущий), досааф