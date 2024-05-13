https://ria.ru/20240513/dosaaf-1945483335.html
Вступать в ДОСААФ разрешили с 14 лет
Вступать в ДОСААФ разрешили с 14 лет - РИА Новости, 13.05.2024
Вступать в ДОСААФ разрешили с 14 лет
Вступить в ДОСААФ теперь можно будет с 14 лет, сообщил в интервью РИА Новости новый руководитель организации генерал армии Александр Дворников. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:53
2024-05-13T02:53
2024-05-13T02:53
россия
александр дворников
сергей сафронов (телеведущий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Вступить в ДОСААФ теперь можно будет с 14 лет, сообщил в интервью РИА Новости новый руководитель организации генерал армии Александр Дворников. Ранее в ДОСААФ принимали с 18 лет. "Патриотическая работа, занятия в кружках и секциях, начальная военная подготовка - с 8 до 18 лет. С 14 лет – вступление в ДОСААФ. Начальная военная подготовка, например, проведение пятидневных военных сборов для школьников старших классов. Уже есть пилотный проект, через наши центры проходят подготовку десятиклассники", - сказал Дворников. Он сообщил, что с 17 до 30 лет будет проходить подготовка по военно-учетным специальностям граждан, которые готовятся к воинской службе в рядах Вооруженных сил России. "С 18 лет до 65 - подготовка граждан, находящихся в запасе. Здесь мы решаем задачу по поддержанию необходимых навыков у населения, прошедшего службу в ВС РФ. Таким образом, реализуется принцип "ДОСААФ для жизни и на всю жизнь", - сказал Дворников.
https://ria.ru/20240131/prava-1924648258.html
https://ria.ru/20240320/zasedanie-1934570159.html
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россия, александр дворников, сергей сафронов (телеведущий), досааф
Россия, Александр Дворников, Сергей Сафронов (телеведущий), ДОСААФ
Вступать в ДОСААФ разрешили с 14 лет
Глава ДОСААФ Дворников: вступать в организацию теперь можно будет с 14 лет
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Вступить в ДОСААФ теперь можно будет с 14 лет, сообщил в интервью РИА Новости новый руководитель организации генерал армии Александр Дворников.
Ранее в ДОСААФ принимали с 18 лет.
"Патриотическая работа, занятия в кружках и секциях, начальная военная подготовка - с 8 до 18 лет. С 14 лет – вступление в ДОСААФ. Начальная военная подготовка, например, проведение пятидневных военных сборов для школьников старших классов. Уже есть пилотный проект, через наши центры проходят подготовку десятиклассники", - сказал Дворников.
Он сообщил, что с 17 до 30 лет будет проходить подготовка по военно-учетным специальностям граждан, которые готовятся к воинской службе в рядах Вооруженных сил России
.
"С 18 лет до 65 - подготовка граждан, находящихся в запасе. Здесь мы решаем задачу по поддержанию необходимых навыков у населения, прошедшего службу в ВС РФ. Таким образом, реализуется принцип "ДОСААФ для жизни и на всю жизнь", - сказал Дворников.