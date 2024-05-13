В Ярославской области 230 км дорог отремонтируют с опережением графика
Ремонт дорог. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая – РИА Новости. В Ярославской области 230 километров дорог отремонтируют опережающими темпами, за счет лимитов 2025 года, сообщает правительство региона.
Сообщается, что вопрос ремонта дорог обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.
"Благодаря подготовке проектно-сметной документации на три года вперед и хорошей работе по контрактации объектов в этом дорожном сезоне мы вновь перевыполним планы. На данный момент определены подрядчики на все объекты нацпроекта этого года и частично – следующего", - сказал губернатор Михаил Евраев, подчеркнув, что Ярославская область занимает первое место в ЦФО по реализации дорожных объектов.
Губернатор на совещании отметил, что работы по заключенным контрактам уже ведутся, в том числе подрядчики начали выходить на объекты из перечня на ремонт в 2025 году, чтобы привести в порядок как можно больше дорог. В частности, будут отремонтированы участки на направлениях Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь, а также Данилов – Пошехонье. Большой объем работ предстоит на дороге Углич – Воскресенское.
"В Ярославской области будет отремонтировано 230 километров дорог опережающими темпами за счет лимитов 2025 года, из них 146 километров – по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении областного правительства. В списке дорог местного значения на этот год – 131 объект, также отремонтируют более 120 проездов к социальным учреждениям и приведут в порядок 60 километров грунтовых участков.