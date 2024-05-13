https://ria.ru/20240513/dorogi-1945743923.html

В Ярославской области 230 км дорог отремонтируют с опережением графика

В Ярославской области 230 км дорог отремонтируют с опережением графика - РИА Новости, 13.05.2024

В Ярославской области 230 км дорог отремонтируют с опережением графика

В Ярославской области 230 километров дорог отремонтируют опережающими темпами, за счет лимитов 2025 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T22:45

2024-05-13T22:45

2024-05-13T22:51

ярославская область

общество

ярославская область

михаил евраев

углич

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая – РИА Новости. В Ярославской области 230 километров дорог отремонтируют опережающими темпами, за счет лимитов 2025 года, сообщает правительство региона. Сообщается, что вопрос ремонта дорог обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. "Благодаря подготовке проектно-сметной документации на три года вперед и хорошей работе по контрактации объектов в этом дорожном сезоне мы вновь перевыполним планы. На данный момент определены подрядчики на все объекты нацпроекта этого года и частично – следующего", - сказал губернатор Михаил Евраев, подчеркнув, что Ярославская область занимает первое место в ЦФО по реализации дорожных объектов. Губернатор на совещании отметил, что работы по заключенным контрактам уже ведутся, в том числе подрядчики начали выходить на объекты из перечня на ремонт в 2025 году, чтобы привести в порядок как можно больше дорог. В частности, будут отремонтированы участки на направлениях Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь, а также Данилов – Пошехонье. Большой объем работ предстоит на дороге Углич – Воскресенское. "В Ярославской области будет отремонтировано 230 километров дорог опережающими темпами за счет лимитов 2025 года, из них 146 километров – по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении областного правительства. В списке дорог местного значения на этот год – 131 объект, также отремонтируют более 120 проездов к социальным учреждениям и приведут в порядок 60 километров грунтовых участков.

https://ria.ru/20240503/obekty-1943780777.html

https://ria.ru/20240507/fapy-1944484846.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, михаил евраев, углич