Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области 230 км дорог отремонтируют с опережением графика - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:45 13.05.2024 (обновлено: 22:51 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/dorogi-1945743923.html
В Ярославской области 230 км дорог отремонтируют с опережением графика
В Ярославской области 230 км дорог отремонтируют с опережением графика - РИА Новости, 13.05.2024
В Ярославской области 230 км дорог отремонтируют с опережением графика
В Ярославской области 230 километров дорог отремонтируют опережающими темпами, за счет лимитов 2025 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T22:45
2024-05-13T22:51
ярославская область
общество
ярославская область
михаил евраев
углич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/76/937827665_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_c19d37a3ee8b1b89a0243ddf0c436b33.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая – РИА Новости. В Ярославской области 230 километров дорог отремонтируют опережающими темпами, за счет лимитов 2025 года, сообщает правительство региона. Сообщается, что вопрос ремонта дорог обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. "Благодаря подготовке проектно-сметной документации на три года вперед и хорошей работе по контрактации объектов в этом дорожном сезоне мы вновь перевыполним планы. На данный момент определены подрядчики на все объекты нацпроекта этого года и частично – следующего", - сказал губернатор Михаил Евраев, подчеркнув, что Ярославская область занимает первое место в ЦФО по реализации дорожных объектов. Губернатор на совещании отметил, что работы по заключенным контрактам уже ведутся, в том числе подрядчики начали выходить на объекты из перечня на ремонт в 2025 году, чтобы привести в порядок как можно больше дорог. В частности, будут отремонтированы участки на направлениях Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь, а также Данилов – Пошехонье. Большой объем работ предстоит на дороге Углич – Воскресенское. "В Ярославской области будет отремонтировано 230 километров дорог опережающими темпами за счет лимитов 2025 года, из них 146 километров – по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении областного правительства. В списке дорог местного значения на этот год – 131 объект, также отремонтируют более 120 проездов к социальным учреждениям и приведут в порядок 60 километров грунтовых участков.
https://ria.ru/20240503/obekty-1943780777.html
https://ria.ru/20240507/fapy-1944484846.html
ярославская область
углич
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/76/937827665_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_3edec635a8bc6002e550c8fd41116024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, михаил евраев, углич
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Михаил Евраев, Углич

В Ярославской области 230 км дорог отремонтируют с опережением графика

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ремонт дорог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая – РИА Новости. В Ярославской области 230 километров дорог отремонтируют опережающими темпами, за счет лимитов 2025 года, сообщает правительство региона.
Сообщается, что вопрос ремонта дорог обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.
Вид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Около 200 тысяч ярославцев проголосовали за объекты благоустройства
3 мая, 22:53
"Благодаря подготовке проектно-сметной документации на три года вперед и хорошей работе по контрактации объектов в этом дорожном сезоне мы вновь перевыполним планы. На данный момент определены подрядчики на все объекты нацпроекта этого года и частично – следующего", - сказал губернатор Михаил Евраев, подчеркнув, что Ярославская область занимает первое место в ЦФО по реализации дорожных объектов.
Губернатор на совещании отметил, что работы по заключенным контрактам уже ведутся, в том числе подрядчики начали выходить на объекты из перечня на ремонт в 2025 году, чтобы привести в порядок как можно больше дорог. В частности, будут отремонтированы участки на направлениях Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь, а также Данилов – Пошехонье. Большой объем работ предстоит на дороге Углич – Воскресенское.
"В Ярославской области будет отремонтировано 230 километров дорог опережающими темпами за счет лимитов 2025 года, из них 146 километров – по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении областного правительства. В списке дорог местного значения на этот год – 131 объект, также отремонтируют более 120 проездов к социальным учреждениям и приведут в порядок 60 километров грунтовых участков.
Тринадцать модульных ФАПов построят в Ярославской области в 2024 году - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Тринадцать модульных ФАПов построят в Ярославской области в 2024 году
7 мая, 17:50
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьМихаил ЕвраевУглич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала