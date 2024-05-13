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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 13.05.2024
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15:45 13.05.2024 (обновлено: 15:50 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/donetsk-1945626656.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 13.05.2024
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:45
2024-05-13T15:50
в мире
сша
украина
киев
алексей кулемзин (донецк)
джо байден
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Ведомство также добавило, что в 13:30 на тот же район Донецка украинский беспилотник осуществил сброс взрывоопасного предмета. Ранее представительство сообщило, что с 7:40 до 9:20 украинские войска выпустили восемь артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров по тому же району города. По данным мэра Алексея Кулемзина, погибли два человека. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела обнаружено множество воронок, также во дворах жилых домов остались неразорвавшиеся суббоеприпасы. "Хлопок - и погас свет. Собаку ранило, начала визжать. Выскочили - у соседа гараж горит, а у соседки через дом - еще и летняя кухня. Ну и обнаружили кассеты во дворе. Опять же: везде трава, мы не ходим никуда (чтобы не подорваться на оставшихся там боеприпасах - ред.)", - рассказал один из жильцов поврежденного дома. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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в мире, сша, украина, киев, алексей кулемзин (донецк), джо байден, нато
В мире, США, Украина, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), Джо Байден, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку три кассетных снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Ведомство также добавило, что в 13:30 на тот же район Донецка украинский беспилотник осуществил сброс взрывоопасного предмета. Ранее представительство сообщило, что с 7:40 до 9:20 украинские войска выпустили восемь артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров по тому же району города. По данным мэра Алексея Кулемзина, погибли два человека.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела обнаружено множество воронок, также во дворах жилых домов остались неразорвавшиеся суббоеприпасы. "Хлопок - и погас свет. Собаку ранило, начала визжать. Выскочили - у соседа гараж горит, а у соседки через дом - еще и летняя кухня. Ну и обнаружили кассеты во дворе. Опять же: везде трава, мы не ходим никуда (чтобы не подорваться на оставшихся там боеприпасах - ред.)", - рассказал один из жильцов поврежденного дома.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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