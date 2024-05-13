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В Донецке при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/donetsk-1945508873.html
В Донецке при обстреле погибли два человека
В Донецке при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 13.05.2024
В Донецке при обстреле погибли два человека
Два человека погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:58
2024-05-13T09:58
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате обстрела Петровского района по улице Амударьинской погибли два человека, анкетные данные которых уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в понедельник украинские войска с 7.40 до 9.20 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по указанному району Донецка.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945495956.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке при обстреле погибли два человека

В Петровском районе Донецка при обстреле погибли два человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате обстрела Петровского района по улице Амударьинской погибли два человека, анкетные данные которых уточняются", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в понедельник украинские войска с 7.40 до 9.20 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по указанному району Донецка.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
На Украине создается питательная среда для терроризма, сообщил сенатор
07:48
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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