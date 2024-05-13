https://ria.ru/20240513/donetsk-1945508873.html

В Донецке при обстреле погибли два человека

В Донецке при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 13.05.2024

В Донецке при обстреле погибли два человека

Два человека погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:58

2024-05-13T09:58

2024-05-13T09:58

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате обстрела Петровского района по улице Амударьинской погибли два человека, анкетные данные которых уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в понедельник украинские войска с 7.40 до 9.20 мск выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по указанному району Донецка.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945495956.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия