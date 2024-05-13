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В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле сталинской застройки
В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле сталинской застройки - РИА Новости, 13.05.2024
В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле сталинской застройки
В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле исторической сталинской застройки, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:19
2024-05-13T19:19
2024-05-13T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле исторической сталинской застройки, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Как и обещал, рассказываю о решении, которое принял по домикам для кошек. То, что вы видите на картинках, — примерные варианты, какие домики для кошек мы сделаем. Эти эскизы сделали при помощи нейросетей. <...> Такие домики в стиле сталинского ампира в центре или в античном стиле рядом с Херсонесом могут стать отличными туристическими фишками", — написал он, разместив фото эскизов.Губернатор отметил, что новые домики должны выглядеть эстетично, соответствовать архитектурному типу зданий, расположенных по соседству. При их создании проведут консультации с фелинологами, чтобы домики были комфортными для их обитателей.Участие в создании эскизов могут принять и школьники, пробные домики могут быть сделаны в мастерских Образовательного центра им. В. Д. Ревякина, школы искусств и Севастопольского университета.Вызвавшие резонанс общественности деревянные домики, которые появились в городе благодаря энтузиастам, останутся на месте до замены на новые, добавил Развожаев.
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херсонес, севастополь, михаил развожаев
Хорошие новости, Херсонес, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле сталинской застройки
В центре Севастополя появятся "Кошкины домики" в стиле сталинской застройки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости.
В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле исторической сталинской застройки, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале
.
"Как и обещал, рассказываю о решении, которое принял по домикам для кошек. То, что вы видите на картинках, — примерные варианты, какие домики для кошек мы сделаем. Эти эскизы сделали при помощи нейросетей. <...> Такие домики в стиле сталинского ампира в центре или в античном стиле рядом с Херсонесом
могут стать отличными туристическими фишками", — написал он, разместив фото эскизов.
Губернатор отметил, что новые домики должны выглядеть эстетично, соответствовать архитектурному типу зданий, расположенных по соседству. При их создании проведут консультации с фелинологами, чтобы домики были комфортными для их обитателей.
Участие в создании эскизов могут принять и школьники, пробные домики могут быть сделаны в мастерских Образовательного центра им. В. Д. Ревякина, школы искусств и Севастопольского университета.
Вызвавшие резонанс общественности деревянные домики, которые появились в городе благодаря энтузиастам, останутся на месте до замены на новые, добавил Развожаев.