https://ria.ru/20240513/domiki-1945712778.html

В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле сталинской застройки

В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле сталинской застройки - РИА Новости, 13.05.2024

В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле сталинской застройки

В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле исторической сталинской застройки, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:19

2024-05-13T19:19

2024-05-13T19:54

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херсонес

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. В Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле исторической сталинской застройки, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Как и обещал, рассказываю о решении, которое принял по домикам для кошек. То, что вы видите на картинках, — примерные варианты, какие домики для кошек мы сделаем. Эти эскизы сделали при помощи нейросетей. <...> Такие домики в стиле сталинского ампира в центре или в античном стиле рядом с Херсонесом могут стать отличными туристическими фишками", — написал он, разместив фото эскизов.Губернатор отметил, что новые домики должны выглядеть эстетично, соответствовать архитектурному типу зданий, расположенных по соседству. При их создании проведут консультации с фелинологами, чтобы домики были комфортными для их обитателей.Участие в создании эскизов могут принять и школьники, пробные домики могут быть сделаны в мастерских Образовательного центра им. В. Д. Ревякина, школы искусств и Севастопольского университета.Вызвавшие резонанс общественности деревянные домики, которые появились в городе благодаря энтузиастам, останутся на месте до замены на новые, добавил Развожаев.

https://ria.ru/20240301/alupka-1930439344.html

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херсонес, севастополь, михаил развожаев