https://ria.ru/20240513/dolzhniki-1945476005.html
Раскрыто, кто попадет в новый реестр должников
Раскрыто, кто попадет в новый реестр должников - РИА Новости, 13.05.2024
Раскрыто, кто попадет в новый реестр должников
Появление реестра должников по алиментам направлено на защиту интересов детей и должно снизить количество долгов, а также помочь банкам и гражданам определять... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:17
2024-05-13T02:17
2024-05-13T02:17
россия
кирилл данилов
госдума рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
долги
должники
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Появление реестра должников по алиментам направлено на защиту интересов детей и должно снизить количество долгов, а также помочь банкам и гражданам определять благонадежность контрагента или партнера, рассказал агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о создании в России реестра должников по алиментам. В него войдут сведения о тех, кто привлечен к административной или уголовной ответственности, находится в розыске за алиментные долги. В реестр данные внесут в течение пяти дней с момента их поступления в ФССП, должника уведомят об этом в первые же сутки.Сведения из реестра пригодятся как банкам, принимающим решения о кредитовании заемщиков, так и работодателям, которые ищут сотрудников. Кроме того, они будут интересны гражданам, ищущим информацию о том, насколько благонадежны их потенциальные партнеры. Найти человека в реестре можно будет по его личным данным. А покинуть “черный список” — лишь после полной уплаты долга, заключил Данилов.
https://ria.ru/20240512/kvartira-1945316872.html
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россия, кирилл данилов, госдума рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество, долги, должники
Россия, Кирилл Данилов, Госдума РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество, Долги, должники
Раскрыто, кто попадет в новый реестр должников
Адвокат Данилов: реестр должников по алиментам направлен на защиту детей