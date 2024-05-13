https://ria.ru/20240513/dokhody-1945550000.html
Объем доходов бюджета Москвы по спецналоговым режимам вырос на 48%
Объем доходов бюджета Москвы по спецналоговым режимам вырос на 48% - РИА Новости, 13.05.2024
Объем доходов бюджета Москвы по спецналоговым режимам вырос на 48%
Объем доходов городского бюджета Москвы по специальным налоговым режимам в I квартале 2024 года составил 47 миллиардов рублей, поступления в бюджет Москвы... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:35
2024-05-13T12:35
2024-05-13T12:35
твой бизнес
москва
елена зяббарова
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Объем доходов городского бюджета Москвы по специальным налоговым режимам в I квартале 2024 года составил 47 миллиардов рублей, поступления в бюджет Москвы увеличились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента финансов. "Объем доходов городского бюджета по специальным налоговым режимам в I квартале составил 47 миллиардов рублей. Большая часть – 39 миллиардов рублей – пришлась на упрощенную систему налогообложения. Специальные налоговые режимы входят в четверку крупнейших налоговых источников бюджета Москвы. Увеличение поступлений говорит о высокой динамике развития малого и среднего бизнеса в столице, который сегодня обеспечивает четверть всех налоговых доходов городской казны", – сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе. В департаменте отметили, что поступления в бюджет Москвы по специальным налоговым режимам в январе-марте 2024 года увеличились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается существенное увеличение числа налогоплательщиков по специальным налоговым режимам - более 1,6 миллиона москвичей являются самозанятыми. В Москве продолжается рост количества индивидуальных предпринимателей. "По состоянию на 1 апреля 2024 года оно достигло 447 тысяч. Это на 41 тысячу или на 10% больше, чем годом ранее", – добавила Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что активно создаются и юридические лица. Всего в январе-марте 2024 года было зарегистрировано 27,8 тысячи новых юридических лиц против 25,3 тысячи в аналогичном периоде 2023 года - рост на 9,6%. На 1 апреля 2024 их общее число превысило 604 тысячи. -0-
https://ria.ru/20240405/moskva-1937954395.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, елена зяббарова, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Москва, Елена Зяббарова, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Объем доходов городского бюджета Москвы по специальным налоговым режимам в I квартале 2024 года составил 47 миллиардов рублей, поступления в бюджет Москвы увеличились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента финансов.
"Объем доходов городского бюджета по специальным налоговым режимам в I квартале составил 47 миллиардов рублей. Большая часть – 39 миллиардов рублей – пришлась на упрощенную систему налогообложения. Специальные налоговые режимы входят в четверку крупнейших налоговых источников бюджета Москвы. Увеличение поступлений говорит о высокой динамике развития малого и среднего бизнеса в столице, который сегодня обеспечивает четверть всех налоговых доходов городской казны", – сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова
, чьи слова приводят в пресс-службе.
В департаменте отметили, что поступления в бюджет Москвы по специальным налоговым режимам в январе-марте 2024 года увеличились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается существенное увеличение числа налогоплательщиков по специальным налоговым режимам - более 1,6 миллиона москвичей являются самозанятыми. В Москве продолжается рост количества индивидуальных предпринимателей.
"По состоянию на 1 апреля 2024 года оно достигло 447 тысяч. Это на 41 тысячу или на 10% больше, чем годом ранее", – добавила Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что активно создаются и юридические лица. Всего в январе-марте 2024 года было зарегистрировано 27,8 тысячи новых юридических лиц против 25,3 тысячи в аналогичном периоде 2023 года - рост на 9,6%. На 1 апреля 2024 их общее число превысило 604 тысячи. -0-