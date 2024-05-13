https://ria.ru/20240513/dokhody-1945550000.html

Объем доходов бюджета Москвы по спецналоговым режимам вырос на 48%

Объем доходов бюджета Москвы по спецналоговым режимам вырос на 48% - РИА Новости, 13.05.2024

Объем доходов бюджета Москвы по спецналоговым режимам вырос на 48%

Объем доходов городского бюджета Москвы по специальным налоговым режимам в I квартале 2024 года составил 47 миллиардов рублей, поступления в бюджет Москвы... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:35

2024-05-13T12:35

2024-05-13T12:35

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Объем доходов городского бюджета Москвы по специальным налоговым режимам в I квартале 2024 года составил 47 миллиардов рублей, поступления в бюджет Москвы увеличились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента финансов. "Объем доходов городского бюджета по специальным налоговым режимам в I квартале составил 47 миллиардов рублей. Большая часть – 39 миллиардов рублей – пришлась на упрощенную систему налогообложения. Специальные налоговые режимы входят в четверку крупнейших налоговых источников бюджета Москвы. Увеличение поступлений говорит о высокой динамике развития малого и среднего бизнеса в столице, который сегодня обеспечивает четверть всех налоговых доходов городской казны", – сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе. В департаменте отметили, что поступления в бюджет Москвы по специальным налоговым режимам в январе-марте 2024 года увеличились на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается существенное увеличение числа налогоплательщиков по специальным налоговым режимам - более 1,6 миллиона москвичей являются самозанятыми. В Москве продолжается рост количества индивидуальных предпринимателей. "По состоянию на 1 апреля 2024 года оно достигло 447 тысяч. Это на 41 тысячу или на 10% больше, чем годом ранее", – добавила Зяббарова, чьи слова приводят в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что активно создаются и юридические лица. Всего в январе-марте 2024 года было зарегистрировано 27,8 тысячи новых юридических лиц против 25,3 тысячи в аналогичном периоде 2023 года - рост на 9,6%. На 1 апреля 2024 их общее число превысило 604 тысячи. -0-

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Алёна Пава

москва, елена зяббарова, твой бизнес – новости