СМИ: в Польше разворовали деньги на антироссийскую кампанию
Onet: в Польше разворовали миллионы, выделенные на антироссийскую кампанию
© AP Photo / Czarek Sokolowski Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. В Польше разворовали деньги, предназначенные на антироссийскую кампанию, власти уже готовят заявление в прокуратуру, сообщает издание Onet.
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"Около 23 миллиона злотых (около 5,8 миллиона долларов по текущему курсу), потраченные канцелярией премьер-министра на... кампанию StopRussiaNow, через Банк национальной экономики попали в карманы "золотых мальчиков" PiS: Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого (экс-премьер Польши – ред.) Мариуша Хлопика и сотрудника президента Анджея Дуды Петра Палки", - говорится в сообщении.
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В 2022 году во время нахождения у власти предыдущего правительства – "Права и справедливости" (PiS) - официальная Варшава объявила о начале антироссийской информационной кампании StopRussiaNow. Одной из основных ее целей было склонить партнеров Польши в ЕС и власти других стран к все новым санкциям в отношении РФ и убеждать западные страны передавать Киеву военную и иную помощь.
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"Большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена", - сообщает Onet. По данным издания, Высшая контрольная палата Польши (NIK) в настоящее время готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.
Отмечается, что для проведения кампании без тендера было выбрано небольшое и не очень известное агентство Tak Bardzo Group (TBG). Выяснилось, что руководителем этого агентства является Полина Палка - жена известного политика PiS Петра Палки, бывшего заместителя главы Польского телевидения и сотрудника канцелярии президента Анджея Дуды. Также заказы в рамках этой кампании получили "связанные с правящим лагерем кампании 1450 и Ixodes", пишет издание.
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"До сих пор не совсем понятно, почему решение о проведении кампании Моравецкий поручает не одному из крупных, специализированных для такой деятельности, агентств, а Банку национальной экономики. Заказ без проведения тендерной процедуры поступает в малоизвестное и не имеющее возможности похвастаться большими успехами агентство TBG из Варшавы", - говорится в сообщении.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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