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СМИ: в Польше разворовали деньги на антироссийскую кампанию - РИА Новости, 13.05.2024
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14:40 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/dengi-1945596172.html
СМИ: в Польше разворовали деньги на антироссийскую кампанию
СМИ: в Польше разворовали деньги на антироссийскую кампанию - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ: в Польше разворовали деньги на антироссийскую кампанию
В Польше разворовали деньги, предназначенные на антироссийскую кампанию, власти уже готовят заявление в прокуратуру, сообщает издание Onet. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:40
2024-05-13T14:40
в мире
польша
варшава
россия
матеуш моравецкий
анджей дуда
право и справедливость
евросоюз
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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. В Польше разворовали деньги, предназначенные на антироссийскую кампанию, власти уже готовят заявление в прокуратуру, сообщает издание Onet. "Около 23 миллиона злотых (около 5,8 миллиона долларов по текущему курсу), потраченные канцелярией премьер-министра на... кампанию StopRussiaNow, через Банк национальной экономики попали в карманы "золотых мальчиков" PiS: Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого (экс-премьер Польши – ред.) Мариуша Хлопика и сотрудника президента Анджея Дуды Петра Палки", - говорится в сообщении. В 2022 году во время нахождения у власти предыдущего правительства – "Права и справедливости" (PiS) - официальная Варшава объявила о начале антироссийской информационной кампании StopRussiaNow. Одной из основных ее целей было склонить партнеров Польши в ЕС и власти других стран к все новым санкциям в отношении РФ и убеждать западные страны передавать Киеву военную и иную помощь. "Большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена", - сообщает Onet. По данным издания, Высшая контрольная палата Польши (NIK) в настоящее время готовит по этому поводу заявление в прокуратуру. Отмечается, что для проведения кампании без тендера было выбрано небольшое и не очень известное агентство Tak Bardzo Group (TBG). Выяснилось, что руководителем этого агентства является Полина Палка - жена известного политика PiS Петра Палки, бывшего заместителя главы Польского телевидения и сотрудника канцелярии президента Анджея Дуды. Также заказы в рамках этой кампании получили "связанные с правящим лагерем кампании 1450 и Ixodes", пишет издание. "До сих пор не совсем понятно, почему решение о проведении кампании Моравецкий поручает не одному из крупных, специализированных для такой деятельности, агентств, а Банку национальной экономики. Заказ без проведения тендерной процедуры поступает в малоизвестное и не имеющее возможности похвастаться большими успехами агентство TBG из Варшавы", - говорится в сообщении. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20231026/obschestvo-1905422434.html
https://ria.ru/20240221/polsha-1928760824.html
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в мире, польша, варшава, россия, матеуш моравецкий, анджей дуда, право и справедливость, евросоюз
В мире, Польша, Варшава, Россия, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда, Право и справедливость, Евросоюз
СМИ: в Польше разворовали деньги на антироссийскую кампанию

Onet: в Польше разворовали миллионы, выделенные на антироссийскую кампанию

© AP Photo / Czarek Sokolowski Польша
 Польша - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. В Польше разворовали деньги, предназначенные на антироссийскую кампанию, власти уже готовят заявление в прокуратуру, сообщает издание Onet.
«
"Около 23 миллиона злотых (около 5,8 миллиона долларов по текущему курсу), потраченные канцелярией премьер-министра на... кампанию StopRussiaNow, через Банк национальной экономики попали в карманы "золотых мальчиков" PiS: Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого (экс-премьер Польши – ред.) Мариуша Хлопика и сотрудника президента Анджея Дуды Петра Палки", - говорится в сообщении.
Варшава - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Эксперт: общество Польши устало от антироссийской позиции
26 октября 2023, 15:55
В 2022 году во время нахождения у власти предыдущего правительства – "Права и справедливости" (PiS) - официальная Варшава объявила о начале антироссийской информационной кампании StopRussiaNow. Одной из основных ее целей было склонить партнеров Польши в ЕС и власти других стран к все новым санкциям в отношении РФ и убеждать западные страны передавать Киеву военную и иную помощь.
«
"Большая часть средств, потраченных на кампанию, могла быть незаконно присвоена", - сообщает Onet. По данным издания, Высшая контрольная палата Польши (NIK) в настоящее время готовит по этому поводу заявление в прокуратуру.
Отмечается, что для проведения кампании без тендера было выбрано небольшое и не очень известное агентство Tak Bardzo Group (TBG). Выяснилось, что руководителем этого агентства является Полина Палка - жена известного политика PiS Петра Палки, бывшего заместителя главы Польского телевидения и сотрудника канцелярии президента Анджея Дуды. Также заказы в рамках этой кампании получили "связанные с правящим лагерем кампании 1450 и Ixodes", пишет издание.
«
"До сих пор не совсем понятно, почему решение о проведении кампании Моравецкий поручает не одному из крупных, специализированных для такой деятельности, агентств, а Банку национальной экономики. Заказ без проведения тендерной процедуры поступает в малоизвестное и не имеющее возможности похвастаться большими успехами агентство TBG из Варшавы", - говорится в сообщении.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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В миреПольшаВаршаваРоссияМатеуш МоравецкийАнджей ДудаПраво и справедливостьЕвросоюз
 
 
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