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Против экс-главы Вологды возбудили два уголовных дела - РИА Новости, 13.05.2024
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17:47 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/delo-1945678725.html
Против экс-главы Вологды возбудили два уголовных дела
Против экс-главы Вологды возбудили два уголовных дела - РИА Новости, 13.05.2024
Против экс-главы Вологды возбудили два уголовных дела
В отношении бывшего главы Вологды возбуждены два уголовных дела по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщила пресс-служба СУСК РФ РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:47
2024-05-13T17:47
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. В отношении бывшего главы Вологды возбуждены два уголовных дела по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области. "Возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего главы МО "Город Вологда" по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2008-2016 годы он расходовал денежные средства, выделяемые на реализацию адресных программ по переселению из ветхого жилья, на заключение муниципальных контрактов со строительными организациям по заведомо завышенной стоимости. "Кроме того, зная о наличии в областном центре жилых помещений муниципальной собственности в непригодном состоянии, фигурант не обеспечил принятие решений о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу", - считает следствие. Кроме того, бывший глава города подозревается в получении взятки от руководителя строительной организации за беспрепятственный ввод в эксплуатацию объектов завершенного строительства в 2015-2016 годах. По данным из открытых источников, с 2008 по 2016 год главой Вологды был Евгений Шулепов. Он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что считает дела "сфабрикованными". "Что мне вменяют в вину. Первое. С 2008 по 2016 годы якобы превысил должностные полномочия, не вовремя признавая ветхие и аварийные дома непригодными для проживания. Второе. В 2015 году якобы получил взятку в размере 450 тысяч рублей от ЗАО "Стройтрансервис" за то, чтобы именно их контора установила во дворе жилого многоквартирного дома детскую площадку. Оба повода смешны и нелепы", - сообщил Шулепов.
https://ria.ru/20231215/sud-1915951408.html
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происшествия, россия, вологда, вологодская область
Происшествия, Россия, Вологда, Вологодская область
Против экс-главы Вологды возбудили два уголовных дела

Против экс-главы Вологды завели уголовные дела за превышение полномочий и взятки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. В отношении бывшего главы Вологды возбуждены два уголовных дела по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области.
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"Возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего главы МО "Город Вологда" по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в 2008-2016 годы он расходовал денежные средства, выделяемые на реализацию адресных программ по переселению из ветхого жилья, на заключение муниципальных контрактов со строительными организациям по заведомо завышенной стоимости. "Кроме того, зная о наличии в областном центре жилых помещений муниципальной собственности в непригодном состоянии, фигурант не обеспечил принятие решений о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу", - считает следствие.
Кроме того, бывший глава города подозревается в получении взятки от руководителя строительной организации за беспрепятственный ввод в эксплуатацию объектов завершенного строительства в 2015-2016 годах.
По данным из открытых источников, с 2008 по 2016 год главой Вологды был Евгений Шулепов.
Он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что считает дела "сфабрикованными". "Что мне вменяют в вину. Первое. С 2008 по 2016 годы якобы превысил должностные полномочия, не вовремя признавая ветхие и аварийные дома непригодными для проживания. Второе. В 2015 году якобы получил взятку в размере 450 тысяч рублей от ЗАО "Стройтрансервис" за то, чтобы именно их контора установила во дворе жилого многоквартирного дома детскую площадку. Оба повода смешны и нелепы", - сообщил Шулепов.
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