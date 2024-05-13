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Минфин рассказал о дефиците бюджета России с января по апрель - РИА Новости, 13.05.2024
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10:53 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/defitsit-1945518532.html
Минфин рассказал о дефиците бюджета России с января по апрель
Минфин рассказал о дефиците бюджета России с января по апрель - РИА Новости, 13.05.2024
Минфин рассказал о дефиците бюджета России с января по апрель
Дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года, по предварительной оценке, составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:53
2024-05-13T10:53
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года, по предварительной оценке, составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2024 года составил 11 684 млрд рублей, что на 50,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета (+37% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) – наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2024 года составил 13 168 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5% г/г. Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале-апреле 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - отмечается в сообщении. Таким образом, следует, что дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП. "Нефтегазовые доходы составили 4 157 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за 4 квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье", - говорится в сообщении. Как уточняет Минфин, поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 7 526 млрд рублей и увеличились на 36,8% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года (+30,7% г/г в апреле) и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера", - сообщает Минфин. В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам четырех месяцев 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечает министерство. Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-апреле 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, заключили в Минфине.
https://ria.ru/20240513/markirovka-1945489577.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин рассказал о дефиците бюджета России с января по апрель

Дефицит бюджета России за январь-апрель составил 1,484 триллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года, по предварительной оценке, составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России.
"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2024 года составил 11 684 млрд рублей, что на 50,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета (+37% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) – наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении.
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"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2024 года составил 13 168 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5% г/г. Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале-апреле 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - отмечается в сообщении.
Таким образом, следует, что дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП.
"Нефтегазовые доходы составили 4 157 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за 4 квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье", - говорится в сообщении.
Как уточняет Минфин, поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.
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Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 7 526 млрд рублей и увеличились на 36,8% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года (+30,7% г/г в апреле) и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера", - сообщает Минфин.
В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам четырех месяцев 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечает министерство.
Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-апреле 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, заключили в Минфине.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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