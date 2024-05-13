Чуйченко прибыл в Совет Федерации
Чуйченко прибыл в Совфед на консультации по кандидатам на посты министров
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр юстиции РФ Константин Чуйченко
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность министра юстиции РФ Константин Чуйченко прибыл в Совет Федерации на заседание комитетов для проведения консультаций на рассмотрение назначения на должность, передает корреспондент РИА Новости.
Чуйченко приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.
Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - на должность главы МЧС, Сергея Лаврова - главой МИД, Константина Чуйченко - на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина - директором СВР, Александра Бортникова - директором ФСБ, Виктора Золотова - директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева - директором ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
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