https://ria.ru/20240513/chernyshenko-1945628285.html

Госдума утвердила Чернышенко заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Чернышенко заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума утвердила Чернышенко заместителем председателя правительства

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Дмитрия Чернышенко заместителем председателя правительства России. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:48

2024-05-13T15:48

2024-05-13T15:59

политика

россия

госдума рф

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Дмитрия Чернышенко заместителем председателя правительства России."1. Утвердить Чернышенко Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в документе.Кандидатура была принята единогласно: "За" проголосовали 432 депутата.

https://ria.ru/20240513/trutnev-1945628352.html

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политика, россия, госдума рф, дмитрий чернышенко