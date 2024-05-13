https://ria.ru/20240513/byudzhet-1945553886.html

В Минфине сообщили о росте нефтегазовых доходов до 4,157 триллиона рублей

В Минфине сообщили о росте нефтегазовых доходов до 4,157 триллиона рублей - РИА Новости, 13.05.2024

В Минфине сообщили о росте нефтегазовых доходов до 4,157 триллиона рублей

Нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:49

2024-05-13T12:49

2024-05-13T14:03

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России."По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2024 года составил 11 684 млрд рублей, что на 50,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета (+37% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) – наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении."Нефтегазовые доходы составили 4 157 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за 4 квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье", - говорится в сообщении.Как уточняет Минфин, поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов."Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 7 526 млрд рублей и увеличились на 36,8% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года (+30,7% г/г в апреле) и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера", - сообщает Минфин.В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам четырех месяцев 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечает министерство.Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-апреле 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, заключили в Минфине.

https://ria.ru/20240503/ssha-1943597073.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика