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На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
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Шоубиз
 
02:10 13.05.2024 (обновлено: 06:26 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/bushemi-1945481839.html
На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ
На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ
Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после того как во время дневной прогулки в Нью-Йорке к нему подошел неизвестный мужчина и без причины ударил его РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:10
2024-05-13T06:26
нью-йорк (город)
шоубиз
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после того как во время дневной прогулки в Нью-Йорке к нему подошел неизвестный мужчина и без причины ударил его по лицу, сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.&quot;Шестидесятишестилетний Бушеми прогуливался по кварталу Кипс-Бей на прошлой неделе, когда какой-то зверь подошел и ударил звезду... средь бела дня – это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах&quot;, — пишет издание.Актера доставили в больницу с отеком лица и левого глаза. Тем временем, как сообщили источники в полиции, "невменяемый нападавший" скрылся и до сих пор находится на свободе.Представитель актера подтвердил изданию, что с Бушеми все в порядке, он благодарен за все добрые пожелания в свой адрес.Издание отмечает, что это не первый случай, когда знаменитость становится жертвой агрессии на улицах Нью-Йорка. Ранее актера Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки, нападавшего задержали, он оказался прежде судим. Стив Бушеми известен по ролям в фильмах "Фарго", "Криминальное чтиво", "Дети шпионов", "Большой Лебовски" и множестве других кинокартин и сериалов.
https://ria.ru/20240411/bild-1939393512.html
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нью-йорк (город)
Нью-Йорк (город), Шоубиз
На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ

NYP: в Нью-Йорке после нападения госпитализировали актера Стива Бушеми

© AP Photo / Evan AgostiniАктер Стив Бушеми
Актер Стив Бушеми - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после того как во время дневной прогулки в Нью-Йорке к нему подошел неизвестный мужчина и без причины ударил его по лицу, сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«

"Шестидесятишестилетний Бушеми прогуливался по кварталу Кипс-Бей на прошлой неделе, когда какой-то зверь подошел и ударил звезду... средь бела дня – это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах", — пишет издание.

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Актера доставили в больницу с отеком лица и левого глаза. Тем временем, как сообщили источники в полиции, "невменяемый нападавший" скрылся и до сих пор находится на свободе.

Представитель актера подтвердил изданию, что с Бушеми все в порядке, он благодарен за все добрые пожелания в свой адрес.
Издание отмечает, что это не первый случай, когда знаменитость становится жертвой агрессии на улицах Нью-Йорка. Ранее актера Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки, нападавшего задержали, он оказался прежде судим.
Стив Бушеми известен по ролям в фильмах "Фарго", "Криминальное чтиво", "Дети шпионов", "Большой Лебовски" и множестве других кинокартин и сериалов.
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