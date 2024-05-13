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На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ
На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ
Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после того как во время дневной прогулки в Нью-Йорке к нему подошел неизвестный мужчина и без причины ударил его РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T02:10
2024-05-13T02:10
2024-05-13T06:26
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после того как во время дневной прогулки в Нью-Йорке к нему подошел неизвестный мужчина и без причины ударил его по лицу, сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах."Шестидесятишестилетний Бушеми прогуливался по кварталу Кипс-Бей на прошлой неделе, когда какой-то зверь подошел и ударил звезду... средь бела дня – это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах", — пишет издание.Актера доставили в больницу с отеком лица и левого глаза. Тем временем, как сообщили источники в полиции, "невменяемый нападавший" скрылся и до сих пор находится на свободе.Представитель актера подтвердил изданию, что с Бушеми все в порядке, он благодарен за все добрые пожелания в свой адрес.Издание отмечает, что это не первый случай, когда знаменитость становится жертвой агрессии на улицах Нью-Йорка. Ранее актера Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки, нападавшего задержали, он оказался прежде судим. Стив Бушеми известен по ролям в фильмах "Фарго", "Криминальное чтиво", "Дети шпионов", "Большой Лебовски" и множестве других кинокартин и сериалов.
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нью-йорк (город)
На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ
NYP: в Нью-Йорке после нападения госпитализировали актера Стива Бушеми
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после того как во время дневной прогулки в Нью-Йорке к нему подошел неизвестный мужчина и без причины ударил его по лицу, сообщает американский таблоид New York Post
со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«
"Шестидесятишестилетний Бушеми прогуливался по кварталу Кипс-Бей на прошлой неделе, когда какой-то зверь подошел и ударил звезду... средь бела дня – это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах", — пишет издание.
Актера доставили в больницу с отеком лица и левого глаза. Тем временем, как сообщили источники в полиции, "невменяемый нападавший" скрылся и до сих пор находится на свободе.
Представитель актера подтвердил изданию, что с Бушеми все в порядке, он благодарен за все добрые пожелания в свой адрес.
Издание отмечает, что это не первый случай, когда знаменитость становится жертвой агрессии на улицах Нью-Йорка. Ранее актера Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки, нападавшего задержали, он оказался прежде судим.
Стив Бушеми известен по ролям в фильмах "Фарго", "Криминальное чтиво", "Дети шпионов", "Большой Лебовски" и множестве других кинокартин и сериалов.