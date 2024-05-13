https://ria.ru/20240513/bushemi-1945481839.html

На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ

На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2024

На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщили СМИ

Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после того как во время дневной прогулки в Нью-Йорке к нему подошел неизвестный мужчина и без причины ударил его РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T02:10

2024-05-13T02:10

2024-05-13T06:26

нью-йорк (город)

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945482015_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_0a8e8852bfab3527aafc832ba637f143.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американский актер Стив Бушеми госпитализирован после того как во время дневной прогулки в Нью-Йорке к нему подошел неизвестный мужчина и без причины ударил его по лицу, сообщает американский таблоид New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах."Шестидесятишестилетний Бушеми прогуливался по кварталу Кипс-Бей на прошлой неделе, когда какой-то зверь подошел и ударил звезду... средь бела дня – это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах", — пишет издание.Актера доставили в больницу с отеком лица и левого глаза. Тем временем, как сообщили источники в полиции, "невменяемый нападавший" скрылся и до сих пор находится на свободе.Представитель актера подтвердил изданию, что с Бушеми все в порядке, он благодарен за все добрые пожелания в свой адрес.Издание отмечает, что это не первый случай, когда знаменитость становится жертвой агрессии на улицах Нью-Йорка. Ранее актера Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки, нападавшего задержали, он оказался прежде судим. Стив Бушеми известен по ролям в фильмах "Фарго", "Криминальное чтиво", "Дети шпионов", "Большой Лебовски" и множестве других кинокартин и сериалов.

https://ria.ru/20240411/bild-1939393512.html

https://ria.ru/20231223/napadenie-1917609091.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нью-йорк (город)