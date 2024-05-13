https://ria.ru/20240513/britaniya-1945668989.html
Британия использовала принтер для печати запчастей на учениях НАТО
Британия использовала принтер для печати запчастей на учениях НАТО - РИА Новости, 13.05.2024
Британия использовала принтер для печати запчастей на учениях НАТО
Британские сухопутные войска первыми использовали 3D-принтер с целью печати запчастей для техники в полевых условиях на учениях НАТО, говорится в заявлении... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:25
2024-05-13T17:25
2024-05-13T17:25
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Британские сухопутные войска первыми использовали 3D-принтер с целью печати запчастей для техники в полевых условиях на учениях НАТО, говорится в заявлении минобороны, опубликованном в понедельник на сайте правительства Великобритании. "Британские сухопутные войска впервые используют передовой 3D-принтер в полевых условиях в рамках крупнейшего за поколение развертывания (сил - ред.) НАТО в Европе", - сказано в документе. По заявлению британских властей, это "первый случай, когда данная технология применяется какими-либо вооруженными силами для прямой поддержки крупномасштабных учений НАТО". В настоящий момент принтер используется для обслуживания более старых автомобилей путем производства труднодоступных запасных частей, сообщает минобороны. Позднее планируется создать каталоги деталей для новой техники, например, боевых машин Ajax и Boxer, для печати запчастей непосредственно в полевых условиях, указывает ведомство. Информация о производстве определенных металлических деталей может при этом храниться в компьютере и передаваться партнерам по НАТО, сказано в заявлении. Отмечается, что ранее подобную технологию испытывали военные в Австралии, однако это происходило в рамках учений менее высокого уровня. Другие страны осуществляли печать запчастей только в лабораторных условиях, утверждается в документе. Многомесячные учения Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник") проходят с января по май. В маневрах будут задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
https://ria.ru/20240204/avianosets-1925375468.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, австралия, балтия, нато
В мире, Великобритания, Австралия, Балтия, НАТО
Британия использовала принтер для печати запчастей на учениях НАТО
Британия впервые использовала 3D-принтер для печати запчастей на учениях НАТО
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Британские сухопутные войска первыми использовали 3D-принтер с целью печати запчастей для техники в полевых условиях на учениях НАТО, говорится в заявлении минобороны, опубликованном в понедельник на сайте правительства Великобритании.
"Британские сухопутные войска впервые используют передовой 3D-принтер в полевых условиях в рамках крупнейшего за поколение развертывания (сил - ред.) НАТО в Европе", - сказано в документе.
По заявлению британских властей, это "первый случай, когда данная технология применяется какими-либо вооруженными силами для прямой поддержки крупномасштабных учений НАТО".
В настоящий момент принтер используется для обслуживания более старых автомобилей путем производства труднодоступных запасных частей, сообщает минобороны. Позднее планируется создать каталоги деталей для новой техники, например, боевых машин Ajax и Boxer, для печати запчастей непосредственно в полевых условиях, указывает ведомство. Информация о производстве определенных металлических деталей может при этом храниться в компьютере и передаваться партнерам по НАТО, сказано в заявлении.
Отмечается, что ранее подобную технологию испытывали военные в Австралии
, однако это происходило в рамках учений менее высокого уровня. Другие страны осуществляли печать запчастей только в лабораторных условиях, утверждается в документе.
Многомесячные учения Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник") проходят с января по май. В маневрах будут задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии
, Польшу
и Германию
.