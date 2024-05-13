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В Бразилии число погибших при наводнениях достигло 147 человек - РИА Новости, 13.05.2024
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16:32 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/brasil-1945645481.html
В Бразилии число погибших при наводнениях достигло 147 человек
В Бразилии число погибших при наводнениях достигло 147 человек - РИА Новости, 13.05.2024
В Бразилии число погибших при наводнениях достигло 147 человек
Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются вторую неделю, достигло 147 человек,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:32
2024-05-13T16:32
в мире
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
чили
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются вторую неделю, достигло 147 человек, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные службы гражданской обороны штата. "Число людей, погибших в результате дождей, обрушившихся на Риу-Гранди-ду-Сул с прошлой недели, достигло 147", - сообщает телеканал. Ранее телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные службы гражданской обороны штата сообщал, что число погибших после сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются вторую неделю, достигло 143 человек. Сообщалось, что 806 человек пострадали и 125 пропали без вести в штате в результате наводнений. Отмечается, что 127 человек пропали без вести в штате в результате наводнений. Ранее министерство иностранных дел Бразилии сообщало, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отложил официальный визит в Чили, запланированный на 17 и 18 мая, из-за наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Наводнение на реке Гуайба, которая протекает через столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, - сильнейшее с 1941 года, в регионе объявлено чрезвычайное положение. В региональной столице Порту-Алегри затоплены некоторые районы, включая международный аэропорт, который на неопределенный срок прекратил работу, и автовокзал. -0-
https://ria.ru/20240511/afganistan-1945255033.html
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риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
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в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, чили, луис инасиу лула да силва
В мире, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Бразилия, Чили, Луис Инасиу Лула да Силва
В Бразилии число погибших при наводнениях достигло 147 человек

CNN Brasil: число погибших при наводнениях в Бразилии достигло 147 человек

© AP Photo / Wesley SantosПоследствия наводнения в Порту-Алегри на юге Бразилии
Последствия наводнения в Порту-Алегри на юге Бразилии - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Wesley Santos
Последствия наводнения в Порту-Алегри на юге Бразилии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются вторую неделю, достигло 147 человек, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные службы гражданской обороны штата.
«
"Число людей, погибших в результате дождей, обрушившихся на Риу-Гранди-ду-Сул с прошлой недели, достигло 147", - сообщает телеканал.
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11 мая, 15:53
Ранее телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные службы гражданской обороны штата сообщал, что число погибших после сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются вторую неделю, достигло 143 человек. Сообщалось, что 806 человек пострадали и 125 пропали без вести в штате в результате наводнений.
Отмечается, что 127 человек пропали без вести в штате в результате наводнений.
Ранее министерство иностранных дел Бразилии сообщало, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отложил официальный визит в Чили, запланированный на 17 и 18 мая, из-за наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Наводнение на реке Гуайба, которая протекает через столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, - сильнейшее с 1941 года, в регионе объявлено чрезвычайное положение. В региональной столице Порту-Алегри затоплены некоторые районы, включая международный аэропорт, который на неопределенный срок прекратил работу, и автовокзал. -0-
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В миреРиу-Гранди-ду-Сул (штат)БразилияЧилиЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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