В Бразилии число погибших при наводнениях достигло 147 человек
CNN Brasil: число погибших при наводнениях в Бразилии достигло 147 человек
© AP Photo / Wesley SantosПоследствия наводнения в Порту-Алегри на юге Бразилии
© AP Photo / Wesley Santos
Последствия наводнения в Порту-Алегри на юге Бразилии
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются вторую неделю, достигло 147 человек, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные службы гражданской обороны штата.
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"Число людей, погибших в результате дождей, обрушившихся на Риу-Гранди-ду-Сул с прошлой недели, достигло 147", - сообщает телеканал.
Ранее телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные службы гражданской обороны штата сообщал, что число погибших после сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются вторую неделю, достигло 143 человек. Сообщалось, что 806 человек пострадали и 125 пропали без вести в штате в результате наводнений.
Отмечается, что 127 человек пропали без вести в штате в результате наводнений.
Ранее министерство иностранных дел Бразилии сообщало, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отложил официальный визит в Чили, запланированный на 17 и 18 мая, из-за наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Наводнение на реке Гуайба, которая протекает через столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, - сильнейшее с 1941 года, в регионе объявлено чрезвычайное положение. В региональной столице Порту-Алегри затоплены некоторые районы, включая международный аэропорт, который на неопределенный срок прекратил работу, и автовокзал. -0-