https://ria.ru/20240513/brasil-1945645481.html

В Бразилии число погибших при наводнениях достигло 147 человек

В Бразилии число погибших при наводнениях достигло 147 человек - РИА Новости, 13.05.2024

В Бразилии число погибших при наводнениях достигло 147 человек

Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются вторую неделю, достигло 147 человек,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:32

2024-05-13T16:32

2024-05-13T16:32

в мире

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

чили

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945633022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67e1cd83770bef54cc8555e9505a7a42.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число погибших в результате сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются вторую неделю, достигло 147 человек, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные службы гражданской обороны штата. "Число людей, погибших в результате дождей, обрушившихся на Риу-Гранди-ду-Сул с прошлой недели, достигло 147", - сообщает телеканал. Ранее телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные службы гражданской обороны штата сообщал, что число погибших после сильнейших осадков и наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые продолжаются вторую неделю, достигло 143 человек. Сообщалось, что 806 человек пострадали и 125 пропали без вести в штате в результате наводнений. Отмечается, что 127 человек пропали без вести в штате в результате наводнений. Ранее министерство иностранных дел Бразилии сообщало, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отложил официальный визит в Чили, запланированный на 17 и 18 мая, из-за наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Наводнение на реке Гуайба, которая протекает через столицу штата Риу-Гранди-ду-Сул, - сильнейшее с 1941 года, в регионе объявлено чрезвычайное положение. В региональной столице Порту-Алегри затоплены некоторые районы, включая международный аэропорт, который на неопределенный срок прекратил работу, и автовокзал. -0-

https://ria.ru/20240511/afganistan-1945255033.html

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

чили

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, чили, луис инасиу лула да силва